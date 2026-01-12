Salerno, rifiuti abbandonati vicino a una scuola in centro: protesta e segnalazioni anche in periferia

di Marisa Fava

Ancora segnalazioni sul fronte del decoro urbano a Salerno. In pieno centro, a ridosso di un istituto scolastico di via Fieravecchia, si notano da giorni sacchi e rifiuti accatastati lungo il marciapiede, sotto il muro e a pochi metri dall’ingresso.

La situazione, oltre a creare disagio a residenti e famiglie negli orari di entrata e uscita, alimenta preoccupazioni legate a igiene e sicurezza in un’area quotidianamente molto frequentata.

Non solo centro: criticità anche in zona Calata San Vito

Un’altra area indicata come problematica è quella di Calata San Vito, dove vengono segnalati accumuli di spazzatura e materiali lasciati a bordo strada. Secondo quanto riferito da cittadini della zona, il problema andrebbe avanti da diversi giorni senza un intervento risolutivo.

La richiesta è quella di una rimozione rapida dei rifiuti e di controlli più efficaci per scoraggiare l’abbandono indiscriminato, fenomeno che ciclicamente torna a colpire più quartieri della città.