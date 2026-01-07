Illuminazione pubblica a Sarno, strade al buio e disagi: cresce l’allarme sicurezza

di Marisa Fava

Negli ultimi giorni torna a far discutere a Sarno il tema della pubblica illuminazione, con numerose segnalazioni che arrivano dai cittadini su strade e quartieri lasciati al buio. Una situazione che riporta al centro dell’attenzione scelte amministrative del passato e una gestione dell’impianto che appare ancora oggi fragile e poco efficiente.

Da tempo, infatti, l’illuminazione pubblica presenta criticità evidenti: lampioni non funzionanti, tratti urbani scarsamente illuminati e interventi di manutenzione che non sembrano rispondere in modo adeguato alle reali necessità del territorio. Un problema che non riguarda solo il decoro urbano, ma che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita quotidiana.

Alcune zone residenziali risultano completamente prive di luce da giorni, con disagi significativi per chi vive e transita in quelle aree, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’assenza di illuminazione adeguata aumenta la percezione di insicurezza e rende più difficili anche le normali attività quotidiane.

Secondo le osservazioni emerse nel dibattito cittadino, l’attuale assetto dell’impianto richiederebbe un intervento strutturale e non più soluzioni temporanee. Non basterebbero, dunque, riparazioni isolate o interventi spot, ma sarebbe necessario un piano organico di manutenzione ordinaria e straordinaria, accompagnato da un reale ammodernamento tecnologico.

Investire su un sistema di illuminazione efficiente, moderno e diffuso significherebbe garantire maggiore sicurezza, risparmio energetico e una migliore vivibilità urbana. Una priorità che molti cittadini ritengono non più rinviabile, affinché strade e quartieri possano tornare ad essere adeguatamente illuminati e sicuri.