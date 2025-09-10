Stamattina cancellato il treno regionale Mercato San Severino a Salerno: disagi per i pendolari

di Redazione ZON

Mattinata difficile per i pendolari della Valle dell’Irno. Il treno regionale delle ore 8:22, in partenza da Mercato San Severino e diretto a Salerno, è stato soppresso improvvisamente a pochi minuti dalla partenza.

Disagi a Baronissi

La cancellazione ha avuto un impatto particolarmente forte sulla stazione di Baronissi, dove decine di studenti e lavoratori erano già in attesa. Molti passeggeri hanno segnalato la mancanza di informazioni tempestive e le difficoltà nel trovare soluzioni alternative per raggiungere in orario scuole e uffici.

Un treno molto utilizzato

Il convoglio delle 8:22 rappresenta una delle corse più frequentate della mattinata ed è un punto di riferimento quotidiano per chi viaggia lungo la linea. Secondo la programmazione, il treno dovrebbe partire dalla Villa Comunale di Fratte, servendo un bacino importante di utenti.

Il malcontento dei pendolari

La soppressione del servizio ha acceso il malumore tra i pendolari, che chiedono maggiore attenzione alla regolarità delle corse e una comunicazione più chiara da parte delle autorità competenti. L’obiettivo, sottolineano i viaggiatori, è evitare il ripetersi di episodi che colpiscono soprattutto chi non dispone di alternative di trasporto.

Si attendono chiarimenti da Trenitalia.