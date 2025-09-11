di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Settembre 2025

Ridge chiede a Thomas a che punto è il suo rapporto con Hope e dopo qualche esitazione Thomas gli confida di averle chiesto di sposarlo. Ovviamente Ridge vorrebbe conoscere la risposta di Hope, ma Thomas non può dargliela perché Hope ha lasciato la questione in sospeso. Thomas spiega al padre che Hope ha bisogno di tempo per riflettere e nel frattempo ha accettato l’anello di fidanzamento, ma lo porta appeso a una catenina al collo e non al dito. Thomas si sente ottimista, mentre Ridge è perplesso, ma cerca di non darlo a vedere al figlio.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione