Santoro Creative Hub Salerno a Monopoli: scontro playoff

di Pasquale Corvino

La Santoro Creative Hub Salerno Monopoli è il match clou della 17ª giornata del Girone I di Serie B2. Le foxes di coach Paolo Cacace saranno di scena domenica alle ore 18 sul campo della Labruna Monopoli.

Una sfida che vale la zona playoff

Si tratta di uno scontro diretto ad alta intensità. La Santoro Creative Hub è quarta in classifica insieme a Capurso, a tre punti dalla zona playoff e con due lunghezze di vantaggio proprio su Monopoli.

La squadra pugliese arriva con entusiasmo dopo due vittorie consecutive e otto successi nelle ultime nove giornate. Una rincorsa che ha riaperto la corsa ai vertici.

Le parole di Marianna Vujko

“Sarà una partita molto complicata – ha dichiarato la centrale Marianna Vujko – ma in questo momento tutte le gare sono come una finale. Dobbiamo pensare solo a noi e scendere in campo determinate, concentrate e con il coltello tra i denti sin dal primo pallone”.

La giocatrice ha sottolineato come la vittoria nel derby contro la Volley World Napoli sia stata fondamentale per morale e classifica, nonostante una prestazione non brillante.

I precedenti

All’andata la Santoro Creative Hub Salerno si è imposta per 3-0 alla Senatore. Anche nella scorsa stagione le foxes avevano avuto la meglio, vincendo 3-2 in casa e 3-1 in Puglia.

Programma e diretta

La gara sarà arbitrata da Mariangela Pascarella di Caserta e Federica Varchetta di Napoli.

La partita tra Labruna Monopoli e Santoro Creative Hub Salerno sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Salerno Guiscards con collegamento a partire dalle ore 17:45.