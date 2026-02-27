Mercato San Severino, stallo per Distretto sanitario e Centro diabetologico
Lettera alla Direzione Generale dell’Asl: lavori fermi a San Vincenzo e struttura pronta ma non utilizzata per farmacia e diabetologia
Il Distretto sanitario Mercato San Severino torna al centro del dibattito. Il sindaco Antonio Somma ha inviato una missiva alla Direzione Generale dell’Asl per chiedere chiarimenti su ritardi e mancati utilizzi delle nuove strutture in località San Vincenzo.
Lavori fermi da mesi
I lavori per la nuova sede del Distretto sanitario, avviati nel settembre 2025, risultano fermi da mesi. Nella comunicazione ufficiale si sottolinea l’assenza di giustificazioni per lo stop del cantiere.
Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, lo stallo rallenta il potenziamento dei servizi sanitari destinati alla comunità.
Struttura pronta ma non utilizzata
Accanto al cantiere fermo, un’altra criticità riguarda una struttura già completata nella stessa area di San Vincenzo.
L’edificio era stato individuato dall’Asl per il trasferimento della farmacia aziendale e del Centro diabetologico attualmente ubicati presso l’ospedale “G. Fucito”.
Il mancato trasferimento impedisce alla U.O.C. di Gastroenterologia di organizzare pienamente il reparto, come previsto dall’ultimo atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.
La Casa di Comunità procede
Nella stessa area, invece, avanzano regolarmente i lavori per l’apertura della Casa di Comunità.
La struttura sociosanitaria integrata ospiterà medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri e assistenti sociali.
La richiesta di chiarimenti all’Asl
Il sindaco Antonio Somma, insieme all’assessore Scarano, ha chiesto risposte operative e un cronoprogramma aggiornato al Direttore generale dell’Asl.
L’amministrazione chiede di conoscere le motivazioni della sospensione dei lavori e le ragioni del mancato utilizzo della struttura già ultimata per farmacia e Centro diabetologico.
L’obiettivo dichiarato è garantire servizi sanitari più efficienti e valorizzare il reparto di Gastroenterologia del “Fucito”, guidato da Claudio Zulli.
