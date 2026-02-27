RFI, lavori sulla Battipaglia–Potenza–Taranto: investimenti PNRR

di Pasquale Corvino

I lavori RFI Battipaglia Potenza Taranto entrano in una nuova fase. Dal 1° marzo al 30 giugno 2026 Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico lungo la linea.

Le opere rientrano nel piano di investimenti finanziato con risorse PNRR e mirano a migliorare affidabilità, regolarità del servizio e tempi di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Interventi sulla tratta Battipaglia – Potenza

Sulla tratta Battipaglia–Potenza sono previsti:

Rinnovo del binario unico tra Romagnano e Balvano;

Rinnovo del binario con sistema Fast System Overail in sette gallerie tra Romagnano e Baragiano;

Interventi nella stazione di Contursi con innalzamento dei marciapiedi e realizzazione di un sovrappasso pedonale;

Interventi nella stazione di Buccino con fondazioni per sovrappasso e pensiline.

L’investimento complessivo per il rinnovamento e la velocizzazione della linea Battipaglia–Potenza ammonta a circa 59 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati alle stazioni di Contursi e Buccino.

Saranno coinvolti 30 operatori economici e circa 600 addetti, compreso il personale RFI.

Consolidamenti e sicurezza idrogeologica

Sono inoltre programmati interventi di consolidamento del rilevato ferroviario tra Picerno–Tito e Contursi–Sicignano.

Previsti lavori contro il dissesto idrogeologico presso la galleria Iura, impermeabilizzazione di ponti e viadotti e sostituzione rotaie tra Contursi e Romagnano.

Questi interventi hanno un valore di circa 8,5 milioni di euro e coinvolgeranno 70 persone tra imprese appaltatrici e personale RFI.t

Velocizzazione Grassano – Bernalda

Sulla tratta Grassano–Bernalda sono in corso opere relative a fondazioni di viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici.

Prevista anche la realizzazione della nuova stazione di Salandra e opere civili per il sottopasso della stazione di Bernalda.

L’appalto PNRR per la velocizzazione Grassano–Bernalda ammonta a circa 285 milioni di euro ed è parte del progetto di potenziamento della linea Battipaglia–Potenza–Metaponto–Taranto.

Gli interventi mirano a incrementare la capacità della rete ferroviaria e a migliorare la puntualità, con benefici strutturali per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Puglia.