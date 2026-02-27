Caos trasporti in provincia di Salerno, l’allarme della Cisl

di Pasquale Corvino

I trasporti provincia Salerno Cisl tornano al centro del dibattito. La segretaria generale Marilina Cortazzi denuncia una situazione critica che penalizza le aree interne e chiede un cambio di rotta nelle politiche sulla mobilità.

Aree interne sempre più isolate

Secondo la Cisl Salerno, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Cilento interno e Alto e Medio Sele vivono una condizione di progressiva marginalizzazione.

Riduzione delle corse, collegamenti insufficienti e orari inadeguati aggravano l’isolamento delle comunità, rendendo più difficile l’accesso a sanità, scuola e lavoro.

Non solo autobus, ma diritti

«Non siamo di fronte solo a un problema di autobus o di orari – afferma Cortazzi – ma a una frattura territoriale. Quando si sopprime una corsa, si limita il diritto alla salute, allo studio e al lavoro».

La carenza di mobilità amplifica gli effetti del dimensionamento scolastico e della riduzione dei presidi sanitari.

Impatto su imprese e lavoratori

Le criticità del trasporto pubblico incidono anche sul tessuto produttivo. Le imprese delle aree interne faticano a reperire manodopera per la carenza di collegamenti efficienti.

«La mobilità è una leva di sviluppo economico, non un costo da comprimere», sottolinea la segretaria della Cisl Salerno.

Viabilità fragile e Costiera in sofferenza

La Cisl richiama l’attenzione anche sulla rete stradale, spesso fragile e soggetta a frane e interruzioni.

Nelle aree interne le strade provinciali presentano carreggiate ristrette e manti deteriorati. In Costiera Amalfitana, invece, la pressione turistica e la conformazione del territorio generano congestioni e criticità per residenti e lavoratori.

La proposta: un patto sociale

La Cisl chiede un cambio di paradigma. Serve un piano organico che integri mobilità, viabilità, sanità, scuola e servizi essenziali.

Tra le proposte, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Regione, Provincia, Comuni, aziende di trasporto e parti sociali.

«Le aree interne non sono periferie residuali – conclude Cortazzi – ma comunità vive. Garantire mobilità e servizi significa garantire diritti e futuro».