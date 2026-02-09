Linea Mercato San Severino–Salerno, treno cancellato per animali sui binari

di Marisa Fava

Mattinata di disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Mercato San Severino–Salerno. Nella giornata di lunedì 9 febbraio 2026 il treno regionale 5012 delle ore 09:09, diretto verso il capoluogo, è stato cancellato senza preavviso.

La soppressione del convoglio ha causato ritardi e difficoltà a numerosi viaggiatori, rimasti in attesa nelle stazioni lungo la tratta.

Secondo le prime informazioni, il provvedimento sarebbe collegato alla presenza di animali sui binari, segnalata in precedenza dal treno regionale 5001 in transito sulla linea.

La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti per consentire le verifiche di sicurezza necessarie, mentre i pendolari hanno dovuto fare i conti con la cancellazione del servizio e con soluzioni alternative per raggiungere Salerno.