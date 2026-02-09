Allerta Salmonella: richiamate uova prodotte nel Salernitano

di Marisa Fava

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale relativo a uova fresche categoria A a marchio Avicola Serroni, per possibile rischio microbiologico legato a Salmonella Enteritidis.

Prodotti e lotti interessati

Marca: Avicola Serroni

Avicola Serroni Tipologia: uova fresche categoria A

uova fresche categoria A Confezioni: cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova

cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova Scadenze/lotto: dal 18/02/2026 al 25/02/2026

dal al Codice stampigliato sull’uovo: 3IT073SA007

Stabilimento (marchio UE): IT K1557 – Montecorvino Rovella (SA)

Cosa fare

Chi avesse acquistato uova con le scadenze indicate e il codice riportato sul guscio è invitato a non consumarle, soprattutto in preparazioni crude o poco cotte, e a restituire il prodotto al punto vendita.

In caso di sintomi gastrointestinali (come diarrea, febbre, crampi addominali, nausea) è consigliabile contattare il medico, in particolare per soggetti fragili.