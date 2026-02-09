9 Febbraio 2026 - 12:58
Allerta Salmonella: richiamate uova prodotte nel Salernitano
Il richiamo riguarda uova fresche categoria A a marchio Avicola Serroni: controllare scadenze dal 18 al 25 febbraio 2026 e il codice stampigliato sul guscio.
Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale relativo a uova fresche categoria A a marchio Avicola Serroni, per possibile rischio microbiologico legato a Salmonella Enteritidis.
Prodotti e lotti interessati
- Marca: Avicola Serroni
- Tipologia: uova fresche categoria A
- Confezioni: cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova
- Scadenze/lotto: dal 18/02/2026 al 25/02/2026
- Codice stampigliato sull’uovo: 3IT073SA007
- Stabilimento (marchio UE): IT K1557 – Montecorvino Rovella (SA)
Cosa fare
Chi avesse acquistato uova con le scadenze indicate e il codice riportato sul guscio è invitato a non consumarle, soprattutto in preparazioni crude o poco cotte, e a restituire il prodotto al punto vendita.
In caso di sintomi gastrointestinali (come diarrea, febbre, crampi addominali, nausea) è consigliabile contattare il medico, in particolare per soggetti fragili.