Emergenza Salmonella a Eboli: partono i controlli su ortaggi e acqua di irrigazione

di Redazione ZON

A seguito di segnalazioni su possibili casi di contaminazione da Salmonella legati al consumo di prodotti ortofrutticoli, scatta l’allerta sanitaria nel territorio di Eboli, cuore dell’agricoltura in Campania. Da oggi partiranno controlli a tappeto nelle aziende agricole, con l’obiettivo di scongiurare la diffusione del batterio e garantire la sicurezza dei prodotti destinati al commercio.

Il sindaco Mario Conte, in collaborazione con l’ASL e i Carabinieri del NOE, ha annunciato una serie di ispezioni mirate presso le realtà produttive locali. Le prime verifiche riguarderanno il territorio comunale di Eboli, ma non si esclude un’estensione dei controlli ai comuni limitrofi.

Sotto osservazione: l’acqua per l’irrigazione

L’attenzione si concentra in particolare sulla qualità dell’acqua utilizzata per irrigare i campi, indicata come possibile veicolo di contaminazione. «Le verifiche partiranno immediatamente – ha dichiarato il sindaco – e ci muoveremo in sinergia con gli enti preposti per garantire la massima sicurezza alimentare e tutelare il lavoro degli operatori agricoli onesti».

La zona di Eboli, nota per la sua produzione di ortaggi, è ora al centro di una delicata operazione di prevenzione, fondamentale per proteggere la salute pubblica e la reputazione del comparto agricolo locale.