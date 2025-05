Positano, 32enne arrestato per aggressione a madre e fratello: aveva un coltello da cucina

di Redazione ZON

Grave episodio di violenza familiare a Positano, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno arrestato un 32enne del posto con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e minaccia aggravata.

L’arresto è avvenuto il 17 maggio scorso, al termine di un intervento urgente dei militari, chiamati a sedare una lite domestica degenerata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito la madre e il fratello brandendo un coltello da cucina, durante una violenta discussione scoppiata tra le mura di casa.

Il 32enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali episodi precedenti. Le vittime, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita, ma l’episodio ha scosso profondamente la comunità locale.