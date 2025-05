Paestum, il Tempio di Nettuno si illumina di magenta per la Giornata Mondiale delle Patologie Eosinofile

di Redazione ZON

Un monumento simbolo della Magna Grecia si è trasformato in un messaggio di consapevolezza e speranza. Ieri sera il Tempio di Nettuno a Paestum si è illuminato di magenta in occasione della Giornata Mondiale delle Patologie Eosinofile, aderendo alla campagna internazionale “Illuminiamo l’Italia di Magenta”, promossa da ESEO Italia APScon il sostegno di associazioni di pazienti in tutto il mondo.

Un gesto simbolico per accendere i riflettori su malattie poco conosciute

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su malattie rare come l’Esofagite Eosinofila, ancora oggi poco conosciute e spesso diagnosticate in ritardo, con conseguenze significative sulla qualità della vita dei pazienti.

L’illuminazione in magenta rappresenta un invito concreto alla ricerca scientifica, alla diagnosi precoce e a un maggiore supporto istituzionale e sociale per i pazienti e le loro famiglie.

Un ponte tra cultura, salute e solidarietà

Con la sua adesione, il Parco Archeologico di Paestum riafferma il proprio impegno a coniugare cultura e salute pubblica, utilizzando i luoghi della storia come spazi vivi, in grado di trasmettere valori di solidarietà, inclusione e consapevolezza sociale.

L’iniziativa ha toccato profondamente cittadini, turisti e visitatori, trasformando il Tempio di Nettuno in un faro di speranza per migliaia di persone che convivono con patologie eosinofile.