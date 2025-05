Salerno, restyling del Corso: transennato anche il tratto tra Banca d’Italia e via Dei Principati

di Redazione ZON

Procedono a ritmo serrato i lavori di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. In questi giorni il cantiere si è esteso anche al tratto compreso tra la Banca d’Italia e l’incrocio con via Dei Principati, come documentato da Salernonotizie.it.

Le transenne delimitano l’area destinata al completamento dell’intervento, che punta a riqualificare l’ultima porzione del Corso, la strada simbolo dello shopping cittadino e principale arteria pedonale della città.

Disagi temporanei per attività e residenti

La nuova fase dei lavori comporterà inevitabilmente disagi per i commercianti e i residenti, ma l’obiettivo è restituire un Corso completamente rinnovato, in linea con gli altri tratti già riqualificati. L’auspicio generale è che il cronoprogramma venga rispettato e, se possibile, che i lavori si concludano anche in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Una volta ultimato, il tratto pedonale offrirà un’immagine più moderna e ordinata, valorizzando ulteriormente il centro urbano e favorendo la fruibilità dell’area anche in ottica turistica e commerciale.