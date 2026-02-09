Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico “Prezzolini”
Stop a lezioni e attività interne da lunedì 9 febbraio 2026: lavori di manutenzione straordinaria per eliminare criticità e consentire l’operatività del cantiere in sicurezza.
Chiusura temporanea per l’edificio scolastico “Prezzolini” in via Mazzini di Vietri sul mare. A partire da lunedì 9 febbraio 2026 sono sospese le attività didattiche e ogni altra attività interna al plesso, fino al completamento degli interventi di ripristino dei solai.
Il provvedimento, adottato in via preventiva, punta a consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria per affrontare criticità riconducibili a fenomeni di sfondellamento, garantendo la massima sicurezza per studenti, personale scolastico e terzi durante le lavorazioni di cantiere.
Didattica trasferita in altri plessi
Per limitare i disagi alle famiglie, è stata indicata una soluzione organizzativa temporanea:
- gli alunni della Scuola dell’Infanzia proseguiranno le attività presso il plesso di Molina;
- gli alunni della Scuola Primaria svolgeranno le lezioni presso il plesso Pinto a Vietri capoluogo.
La riapertura del plesso “Prezzolini” è prevista al termine dei lavori programmati, con l’obiettivo di ripristinare condizioni strutturali e operative pienamente sicure.
