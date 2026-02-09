GdF Salerno: confiscati reperti archeologici di pregio a un imprenditore del territorio

di Marisa Fava

Eseguita una confisca di reperti archeologici ritenuti di particolare interesse storico e culturale nei confronti di un imprenditore del Salernitano. Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello, è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il materiale confiscato comprende diversi manufatti databili tra età arcaica e periodo romano: tra questi una lekythos e un’olpetta attribuite al III-IV secolo a.C., tre anforette miniaturistiche riferibili al VII-VI secolo a.C., un’oinochoe con decorazioni geometriche databile al VI secolo a.C. e un’anfora da trasporto di epoca romana alta circa 93 centimetri.

I reperti erano già stati sottoposti a sequestro in una precedente attività condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nell’ambito di accertamenti delegati dall’Autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito, il detentore non avrebbe fornito documentazione idonea a dimostrare la legittima provenienza e il titolo di possesso dei beni.

La confisca rende ora definitiva la destinazione dei manufatti: la consegna è stata disposta in favore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per le province di Salerno e Avellino.

I reperti, recuperati al patrimonio dello Stato, sono destinati ad arricchire il patrimonio archeologico del territorio, con riferimento al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, inserito tra i siti gestiti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno di contrasto ai traffici illeciti e di tutela del patrimonio culturale, anche attraverso la collaborazione tra istituzioni e presìdi territoriali.