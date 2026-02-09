Studente salernitano scomparso a Bologna: ricerche ancora senza esito

di Marisa Fava

Proseguono senza esito le ricerche di D.P., 26enne originario della provincia di Salerno e studente universitario nel capoluogo emiliano, di cui non si hanno più notizie da sabato 7 febbraio.

La famiglia ha diffuso un appello pubblico chiedendo a chiunque possa averlo visto o incontrato nelle ultime ore di contattare immediatamente il 112 o l’Associazione Penelope, realtà impegnata nel supporto ai casi di persone scomparse.

Secondo quanto riferito dai familiari, sono in corso verifiche anche fuori dall’Italia: il 26enne avrebbe infatti un legame significativo con Berlino e non viene esclusa alcuna pista utile alle ricerche.

Con il passare delle ore cresce la preoccupazione tra i suoi cari, che rinnovano l’invito a segnalare ogni informazione utile alle autorità competenti, evitando condivisioni non verificate e attenendosi esclusivamente ai canali ufficiali.

Per segnalazioni: 112 (Emergenza) – oppure Associazione Penelope (persone scomparse).