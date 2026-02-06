Salerno, voragine in via Valerio Laspro: disagi al traffico nel quartiere Carmine

di Marisa Fava

Ancora problemi lungo le strade cittadine. Nel tardo pomeriggio di ieri si è aperta una voragine in via Valerio Laspro, nel quartiere Carmine, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Disagi e rallentamenti: zona già sotto pressione

La viabilità ha registrato rallentamenti e momenti di congestione, anche perché l’area risente già dei disagi legati ad altri cedimenti stradali in città. In particolare, nei giorni scorsi si era registrata un’altra criticità a Salerno, con ulteriori difficoltà per gli automobilisti.

Intervento della Polizia Municipale

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione del traffico veicolare, con l’obiettivo di ridurre i rischi e regolare i flussi in attesa delle verifiche e degli interventi necessari.

Si invita alla massima prudenza in transito e, se possibile, a preferire percorsi alternativi nelle ore di punta.