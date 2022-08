Cile, voragine in una miniera di rame

In via del tutto precauzionale sono stati sospesi i lavori di estrazione, ma la voragine non presenterebbe rischi per la popolazione

In Cile, nei pressi della grande miniera di rame “Ojos del Salado”, zona Alcaparrosa della città Tierra Amarilla (provincia di Copialpo) a circa 700 chilometri dalla capitale Santiago del Cile, si è aperta una spaventosa voragine, dal diametro di 25 metri e profonda 200 metri.

La miniera, che contribuisce da sola al 5% della produzione annua del prezioso “rame di Candelaria”, è attualmente gestita dalla società canadese Lundin Mining, i cui vertici attraverso un comunicato stampa hanno fatto sapere di aver sospeso – in via del tutto precauzionale – i lavori di estrazione.

Ancora tutte da chiarire le cause che hanno portato alla formazione della dolina (o sinkhole), mentre sono in corso analisi sulla sicurezza del terreno. Non vi sarebbero però rischi per le infrastrutture o le persone. La casa più vicina alla voragine si trova, infatti, a circa 600 metri mentre il centro abitato e qualsiasi altro servizio pubblico dista più di un chilometro.

Gli esperti, tuttavia, non escludono la formazione di altri sinkhole, anche se quello apparso per la prima volta lo scorso sabato 30 Luglio, è fortunatamente rimasto stabile non allargandosi nel terreno.