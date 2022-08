Salvatore Aranzulla: cosa gli chiedono di più gli internauti?

Vi siete mai chiesti quale sia l’articolo più cliccato sul sito di Salvatore Aranzulla? Lo svela lui al Corriere della Sera

In vent’anni attraverso il suo sito ha risolto i dubbi informatici di milioni di italiani. Ma qual è la domanda più frequente degli utenti oggi? “Come funziona Onlyfans, e se bisogna pagare”, parola di Salvatore Aranzulla.

Dal 2002, anno del primo pezzo di Salvatore Aranzulla su Come Installare una stampante, il suo sito è diventato uno dei 30 più visitati in Italia, portandolo nel solo 2021 a ricavare un utile pari a 3,8 milioni di Euro: con buona pace di chi gli diceva che l’economia digitale fosse evanescente, che non generasse utile. Un punto su cui il genio italiano dell’informatica per antonomasia, uno di quelli che quasi fatichi ad associare ad una faccia per quanto sono parte del tuo immaginario, si è addirittura scontrato con la sua fidanzata Sabrina, bancaria restìa a parlare di sè, conosciuta nel 2018 grazie ad una collaboratrice, Irene.

I due quasi si compensano: tanto lui è “nerd”, nell’accezione più nobile del termine, tanto lei è avulsa alla tecnologia; “Non ho neppure un profilo Instagram“, confessa al Corriere della Sera, “Non vorrei che la nostra storia, diventando pubblica, cambiasse”. Ai like e alle reactions, Sabrina preferisce il contatto fisico. Anche se Aranzulla, spesso, si ritrae: “Spesso mi chiede se può abbracciarmi, io le dico – Amore, devo dormire, mi abbracci domani -“

Una storia atipica, che forse per questo funziona, quella tra Salvatore e Sabrina. I due, per ora, non fanno progetti a lungo termine, non si danno i traguardi topici di una coppia comune: “Se avremo un figlio”, dice lui, “Non dormirà con me. Ho da programmare 15mila righe di codice per il sito. Ci va programazione e se non dormi, non ce l’hai.