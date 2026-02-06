Droga nel carcere di Salerno: Spike fiuta hashish e cocaina, USPP denuncia carenza di agenti

di Marisa Fava

Nuovo sequestro di sostanze stupefacenti all’interno della casa circondariale di Salerno (Fuorni). A far scattare il rinvenimento è stato Spike, cane antidroga in servizio con la Polizia Penitenziaria, durante un controllo in un’area interna dell’istituto.

Il ritrovamento in un deposito interno

Secondo quanto riferito, l’unità cinofila ha segnalato la presenza di droga in un deposito utilizzato nell’ambito delle attività interne, consentendo agli agenti di procedere con gli accertamenti e con il sequestro del materiale.

circa 100 grammi di hashish ;

; circa 15 grammi di cocaina.

Un quantitativo che, se finito nella disponibilità dei detenuti, avrebbe potuto alimentare dinamiche di traffico interno e creare ulteriori criticità per la sicurezza.

Il plauso dell’USPP e il richiamo sulla carenza di organico

Sull’operazione è intervenuto il sindacato USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dal personale e dal gruppo cinofili coinvolto nei controlli.

Nella stessa nota, l’organizzazione sindacale ha però richiamato l’attenzione sulla cronica carenza di personale nell’istituto salernitano: secondo quanto segnalato, mancherebbero circa 50 unità rispetto alla pianta organica prevista.

Il sequestro, sottolinea l’USPP, dimostrerebbe come gli agenti riescano a garantire controlli e sicurezza nonostante le difficoltà operative e i carichi di lavoro.