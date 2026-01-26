Crollo a Forino, decisivo l’intervento del Nucleo Cinofili

di Pasquale Corvino

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Forino, dove il improvviso crollo di un edificio disabitato ha fatto scattare l’immediato piano dei soccorsi.

L’episodio ha riguardato un palazzo storico da tempo non abitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte.

Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto il supporto del Comando di Salerno del Nucleo Cinofili con il Vigile Coordinatore Giuseppe D’Amato e il cane Ben, specializzato nella ricerca di persone disperse sotto le macerie.

L’unità cinofila, composta da un vigile coordinatore e dal cane da ricerca Ben, ha operato con rapidità e precisione tra i detriti dell’edificio crollato. Grazie alle verifiche condotte, è stato possibile escludere in breve tempo la presenza di vittime o feriti sotto le macerie.

L’esito delle operazioni ha permesso di ridimensionare l’allarme e di proseguire le attività di messa in sicurezza dell’area, evitando il protrarsi di interventi di emergenza più invasivi.

Ancora una volta, l’impiego delle unità cinofile si è rivelato determinante nelle fasi più delicate delle operazioni di soccorso.