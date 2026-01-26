Acquisti online: i consigli per difendersi dalle truffe digitali

di Pasquale Corvino

Comprare online è diventata un’abitudine quotidiana per milioni di persone, ma la crescita dell’e-commerce ha portato con sé anche un aumento delle truffe digitali. Per questo motivo, un’associazione impegnata nella tutela dei consumatori ha diffuso una serie di indicazioni utili per ridurre i rischi e acquistare in sicurezza.

Il primo passo è verificare l’affidabilità del sito. È importante controllare che l’indirizzo web inizi con https:// e che nella barra del browser sia presente il simbolo del lucchetto, segnale di una connessione protetta. Occorre inoltre diffidare di portali con errori grammaticali evidenti, immagini di scarsa qualità o prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media di mercato.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’identità del venditore. Prima di procedere all’acquisto è consigliabile cercare recensioni su piattaforme indipendenti e verificare la presenza di dati aziendali completi e trasparenti, come partita IVA, indirizzo fisico e contatti telefonici.

Grande attenzione va riservata anche ai metodi di pagamento. È preferibile utilizzare strumenti tracciabili che offrano tutele all’acquirente, come carte di credito o sistemi di pagamento riconosciuti. I bonifici bancari verso venditori sconosciuti rappresentano invece un rischio elevato, poiché rendono molto difficile il recupero del denaro in caso di frode.

Le truffe online arrivano spesso anche tramite e-mail che imitano comunicazioni di negozi noti. In questi casi è fondamentale controllare con attenzione l’indirizzo del mittente e non cliccare su link sospetti, ma accedere ai siti ufficiali digitando manualmente l’indirizzo nel browser.

Infine, è bene ricordare che per gli acquisti online è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni, senza obbligo di fornire motivazioni. Conservare conferme d’ordine e ricevute di pagamento resta una buona pratica essenziale per tutelarsi in caso di problemi.

L’iniziativa rientra in un progetto dedicato allo sviluppo delle competenze digitali, promosso a livello regionale e finanziato attraverso fondi destinati alla tutela dei consumatori.