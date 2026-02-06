Ogliara, via Montestella: bidoni dei rifiuti trasformati in micro-discarica

di Marisa Fava

Da punto di conferimento a “richiamo” per l’abbandono indiscriminato di rifiuti. È la situazione segnalata da alcuni residenti di Ogliara nell’area di via Montestella, dove da tempo sono presenti bidoni capienti collocati nei pressi dell’ingresso del parco Montestella.

“Qui finiscono calcinacci, mobili ed elettrodomestici”

Secondo quanto riferito in una segnalazione arrivata in redazione, quei contenitori sarebbero diventati un punto di accumulo per comportamenti incivili: non solo sacchi domestici, ma anche materiali ingombranti e rifiuti impropri come calcinacci, sanitari, mobili, elettrodomestici e plastica di vario tipo.

Odori, animali e interventi sporadici

I residenti parlano di una condizione che peggiora soprattutto nei mesi più caldi, tra odori persistenti e la presenza di animali attiratti dai rifiuti. Un quadro che, a loro dire, si ripresenta ciclicamente perché gli interventi di rimozione non sarebbero sempre regolari, con passaggi che avverrebbero anche a distanza di settimane o in seguito a nuove segnalazioni.

La richiesta: rimozione dei bidoni e differenziata “porta a porta”

Chi vive nella zona chiede una soluzione strutturale: rimuovere i bidoni e attivare un sistema che permetta alle famiglie residenti di effettuare la raccolta differenziata con bidoncini dedicati e ritiro presso le abitazioni, così da ridurre il rischio di abbandoni e restituire decoro all’area.

La segnalazione riferisce anche di comunicazioni già inoltrate nel tempo a diversi enti e uffici competenti. Intanto, per i residenti, la situazione viene descritta come insostenibile e con ricadute sulla vivibilità del quartiere.