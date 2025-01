Salerno, convoglio eccezionale in transito: modifiche alla viabilità in città

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno ha comunicato importanti aggiornamenti alla viabilità per consentire il passaggio di un convoglio eccezionale che transiterà in città nei giorni 16 e 17 gennaio 2025. Si tratta di due mezzi che partiranno dal Porto di Salerno per raggiungere prima lo Stadio Arechi e poi l’Autostrada A2. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sono stati disposti divieti di sosta, fermata e chiusure temporanee delle strade coinvolte.

Prima fase: 16 gennaio 2025

Il transito dal Porto di Salerno al piazzale dello Stadio Arechi inizierà nella serata del 16 gennaio, con il percorso che interesserà le seguenti strade:

Via Porto , Via L. Centola , Piazza Umberto I

, , Lungomare Trieste , Lungomare Tafuri , Lungomare Marconi , Lungomare Colombo , Via Leucosia (corsia lato monte)

, , , , (corsia lato monte) Via Generale Clark, Viale Giacumbi, Piazzale Volpe, Piazzale Bottiglieri

Per favorire le operazioni, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata dalle ore 16 del 16 gennaio e fino al completamento del passaggio del convoglio, previsto entro le ore 6 del giorno seguente. Dalle ore 22 del 16 gennaio avrà inizio il transito vero e proprio, con chiusure dinamiche e temporanee delle strade coinvolte e di quelle adiacenti.

Seconda fase: 17 gennaio 2025

Il 17 gennaio, il convoglio proseguirà dallo Stadio Arechi verso l’Autostrada A2. Anche in questa fase, saranno adottate misure straordinarie per la viabilità. Le strade interessate saranno:

Via Wenner (tra Via Amato e Via delle Calabrie)

(tra Via Amato e Via delle Calabrie) Via delle Calabrie (ex SS18, fino a Pontecagnano A2)

(ex SS18, fino a Pontecagnano A2) Via Fuorni

Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sarà in vigore su entrambi i lati delle strade sopra elencate a partire dalle ore 16 del 17 gennaio e fino al passaggio completo del convoglio, previsto entro le ore 6 del giorno successivo. Il transito inizierà dalle ore 22 con chiusure dinamiche lungo il seguente itinerario:

Parcheggio Stadio Arechi , Piazzale Bottiglieri , Viale G. Pastore

, , Via Prudenza , Via Wenner , Via Fuorni

, , Via delle Calabrie, innesto Autostrada A2

Il Comune invita i cittadini a rispettare le disposizioni per evitare disagi e a considerare percorsi alternativi durante i periodi di interdizione.