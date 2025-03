Gadget aziendali: la scelta delle matite personalizzate

di Redazione ZON

Quando si sceglie di puntare sui gadget promozionali per far conoscere la propria azienda, non è detto che sia obbligatorio scegliere articoli chissà quanto costosi.

Anzi, molto spesso le idee più semplici si rivelano anche le più efficaci: è il caso delle matite personalizzate, che rappresentano una proposta straordinaria per farsi notare e ricordare dai clienti. Tanti i pregi che caratterizzano questi articoli, che occupano poco spazio eppure assicurano una visibilità eccellente: in più offrono il miglior connubio tra praticità e tradizione.

Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione per essere certi di trovare le migliori matite personalizzate per fiere ed eventi: ognuna può essere customizzata con l’aggiunta del logo aziendale, per un regalo che i clienti apprezzeranno di sicuro.

Matite personalizzate: le proposte più moderne

Le matite personalizzate possono essere considerate dei gadget pubblicitari tradizionali, ma questo non vuol dire che non siano in grado di adattarsi alle esigenze e alle richieste dei tempi moderni. La loro efficacia nel far conoscere un marchio è direttamente correlata al livello di innovazione che le può contraddistinguere: in commercio si trovano, fra l’altro, modelli realizzati in cartone o in altri materiali riciclati, ideali per chi è in cerca di una soluzione responsabile e sostenibile.

Tali matite mettono a disposizione una preziosa occasione di branding, e al tempo stesso sono sinonimo di impegno a favore dell’ambiente. Vanno ricordate, poi, le matite perpetue, in molti casi realizzate in bambù: modelli longevi ed ecologici, che scrivono senza esaurirsi nel tempo.

L’impiego di matite create con materiali sostenibili serve a catturare l’attenzione dei consumatori, ma non solo: trasmette un messaggio etico, comunicando la sensazione di un marchio consapevole e, di conseguenza, attraente agli occhi dei clienti.

Alla ricerca delle migliori matite personalizzate

Le matite personalizzate possono apparire anche come dei regali raffinati, a maggior ragione nel caso in cui vengano realizzate con dettagli curati e di qualità. Certo, il successo di un gadget dipende dalla sua capacità di durare a lungo nel tempo. Da valutare, in particolare, i modelli dotati di fusto lucido, su cui è possibile far stampare i nomi e i loghi usando dei caratteri eleganti.

Nulla vieta di abbinare le matite a gadget come i block notes. Nel caso in cui ci si rivolga a clienti che utilizzano per lavoro le matite (si pensi ai geometri o agli illustratori, giusto per citare due esempi), può essere una buona idea quella di ricorrere alle matite portamine, ovviamente a loro volta da personalizzare: anche queste sono omaggi capaci di durare molto tempo, utili per diffondere i recapiti dell’azienda. Il miglior accostamento è quello con un taccuino Moleskine, la cui manifattura è sinonimo di cura artigianale ed eleganza.

Matite economiche, e non solo

Le matite di legno sono perfette per gli studenti, grazie alla loro praticità. I modelli in legno naturale, al pari delle matite colorate, sono economici e al tempo stesso capaci di avere un impatto positivo sui clienti.

Queste matite possono essere customizzate con l’aggiunta di slogan spiritosi o di frasi motivazionali da dedicare ai ragazzi che vanno a scuola. Le matite con logo, inoltre, sono perfette da abbinare ai prodotti in vendita nelle cartolerie o nei negozi che propongono articoli di cancelleria, come libri, quaderni, e così via.

Le matite per i professionisti del settore sanitario

Per chi svolge una professione in ambito sanitario, come un pediatra, è importante curare il comfort della sala d’attesa, così da allietare il tempo che trascorre prima della visita. Ecco, quindi, che la sala di uno studio medico può essere arricchita con dei fogli bianchi, degli album da colorare e delle matite personalizzate.

Così, il tempo passa in maniera gradevole. Esiste, poi, la possibilità di proporre matite con gomme dalle forme speciali (animali, per esempio).

Come trovare matite davvero efficaci Prima di acquistare delle matite personalizzate è necessario pensare a chi ci si vuol rivolgere, e cioè qual è il target di riferimento, anche per avere un’idea chiara sul tipo di effetto che si auspica di ottenere. Tali aspetti vanno definiti con la massima precisione, e solo a quel punto si potrà procedere con la scelta.

È chiaro, infatti, che delle matite destinate a dei professionisti dovranno avere delle caratteristiche differenti rispetto a quelle pensate per essere usate da studenti delle scuole superiori o da bambini piccoli.