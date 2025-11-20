Baronissi, alla scoperta del Centro Polimedica Irno

di Mohame Lamine Dabo

A Baronissi andiamo alla scoperta oggi di una realtà Polimedica Irno, il primo centro medico-diagnostico del territorio pensato per offrire un’assistenza moderna, completa e multidisciplinare. Situata in via Salvatore Allende 19, la struttura si inserisce nel cuore della Valle dell’Irno con l’obiettivo di garantire ai cittadini un luogo unico, efficiente e organizzato, dove trovare servizi sanitari specialistici, competenza professionale e tecnologie aggiornate.

Il progetto è guidato dai soci Giovanni Magliacano e Giovanni Scafuri, che hanno voluto costruire un polo sanitario capace di coniugare qualità, accessibilità e rapidità delle prestazioni. La mission è chiara: ridurre le attese, offrire un’accoglienza attenta alla persona e assicurare servizi sanitari differenziati, senza rinunciare a prezzi competitivi e standard qualitativi elevati.

Un centro medico completo: visite specialistiche, diagnostica e percorsi dedicati

Polimedica Irno mette a disposizione un ampio ventaglio di consulenze mediche specialistiche, coprendo oltre venti discipline: cardiologia, dermatologia, chirurgia generale e plastica, neurologia, endocrinologia, ortopedia, fisioterapia, allergologia, ostetricia, pediatria, nutrizione, otorinolaringoiatria, reumatologia, urologia, pneumologia, psicoterapia e molte altre.

A questo si affiancano servizi diagnostici avanzati, tra cui ecografie, valutazioni posturali e check-up personalizzati per la prevenzione e il monitoraggio clinico. L’approccio multidisciplinare permette di costruire percorsi integrati, con specialisti che collaborano per garantire una presa in carico completa e coordinata.

Un nuovo presidio di salute per la Valle dell’Irno

Con Polimedica Irno, la comunità di Baronissi e dei territori vicini può contare su un centro sanitario moderno, qualificato e accessibile, in grado di offrire una gamma completa di servizi specialistici. Una realtà nata per rispondere concretamente alle esigenze di salute delle famiglie, con un’organizzazione efficiente e una forte attenzione alla qualità della relazione con il paziente.