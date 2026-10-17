Bus a Salerno e provincia, la Regione Campania affida per 10 anni il servizio a Busitalia Campania e Sita Sud

di Redazione ZON

In sintesi. La Regione Campania ha firmato un contratto di 10 anni con il raggruppamento Busitalia Campania-Sita Sud per i bus urbani di Salerno ed extraurbani della provincia. La firma è stata comunicata il 16 ottobre 2026: il servizio comprende oltre 200 linee e 28,4 milioni di bus-km l’anno. L’avvio è previsto nei prossimi mesi, senza data precisa.

I punti chiave La Regione Campania ha affidato per 10 anni il trasporto pubblico su gomma della città e della provincia di Salerno al raggruppamento formato da Busitalia Campania e Sita Sud, secondo quanto comunicato il 16 ottobre 2026.

Il contratto tra la Regione Campania e il raggruppamento Busitalia Campania-Sita Sud prevede 28,4 milioni di bus-km l’anno, oltre 200 linee e 15 depositi.

Il servizio di Busitalia Campania e Sita Sud copre i 158 comuni della provincia di Salerno, la più estesa della Campania con circa 5.000 km².

Il raggruppamento Busitalia Campania-Sita Sud ha ottenuto il servizio con una gara pubblica.

Per il nuovo servizio bus nel Salernitano non sono state rese note la data di avvio, eventuali modifiche a tariffe, orari e percorsi, né il valore economico del contratto.

Il trasporto pubblico su gomma della provincia di Salerno avrà un unico gestore per 10 anni. La Regione Campania ha firmato il contratto con il raggruppamento formato da Busitalia Campania e Sita Sud, secondo quanto comunicato il 16 ottobre 2026.

L’affidamento riguarda sia il servizio urbano della città di Salerno sia i collegamenti extraurbani della provincia. Il raggruppamento ha ottenuto il servizio con una gara pubblica. Secondo quanto comunicato, l’avvio operativo è previsto nei prossimi mesi. Una data precisa non è stata resa nota.

I numeri del nuovo servizio bus nel Salernitano

Busitalia Campania è una società di Trenitalia, del Gruppo Ferrovie dello Stato. Insieme a Sita Sud forma un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rti). Il contratto con la Regione Campania fissa queste dimensioni del servizio:

Voce Dato Durata del contratto 10 anni Percorrenza annua 28,4 milioni di bus-km Linee oltre 200 Depositi 15 Comuni della provincia di Salerno 158 Superficie della provincia circa 5.000 km²

Cosa cambia per i pendolari salernitani

Secondo i promotori, l’obiettivo dell’affidamento è superare la frammentazione attuale dell’offerta di trasporto nel Salernitano. Il contratto punta a una gestione più integrata e a collegamenti più razionali. I destinatari indicati sono cittadini, studenti, lavoratori e turisti.

La provincia di Salerno è la più estesa della Campania. Comprende aree urbane, località costiere a vocazione turistica, centri montani e zone rurali. Per questo le esigenze di mobilità del territorio sono molto diverse da zona a zona.

Le informazioni diffuse finora non chiariscono i dettagli che interessano di più chi prende il bus ogni giorno. Non sono stati resi noti eventuali cambiamenti di tariffe, orari o percorsi delle linee. Mancano anche dati sul rinnovo dei mezzi, sul personale e sul valore economico del contratto.

Cosa dice Busitalia Campania

Aldo Paribelli, amministratore delegato di Busitalia Campania, ha parlato a nome dell’intero raggruppamento. Ha definito la firma un traguardo arrivato al termine di un percorso lungo, in un contesto economico complesso.

«I 28,4 milioni di bus-km annui e i dieci anni di affidamento rappresentano non soltanto una sfida significativa, ma soprattutto un’opportunità per contribuire concretamente all’evoluzione del trasporto pubblico e al miglioramento della mobilità del territorio», ha dichiarato Aldo Paribelli.

Quando parte il nuovo servizio

Busitalia Campania, Sita Sud e la Regione Campania non hanno indicato una data di avvio. Secondo quanto comunicato, il nuovo servizio di trasporto pubblico locale nel Salernitano partirà nei prossimi mesi. ZON.it aggiornerà la notizia quando saranno pubblicati il calendario di attivazione, le tariffe e gli orari delle linee.

Domande frequenti Chi gestirà i bus a Salerno e provincia? Il trasporto pubblico su gomma della città e della provincia di Salerno sarà gestito per 10 anni dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Busitalia Campania e Sita Sud. La Regione Campania ha firmato il contratto con il raggruppamento, come comunicato il 16 ottobre 2026. Quando parte il nuovo servizio bus a Salerno? Secondo quanto comunicato il 16 ottobre 2026, l’avvio del nuovo servizio di trasporto pubblico locale nel Salernitano è previsto nei prossimi mesi. Busitalia Campania, Sita Sud e la Regione Campania non hanno indicato una data precisa. Quante linee bus prevede il nuovo contratto in provincia di Salerno? Il contratto tra la Regione Campania e il raggruppamento Busitalia Campania-Sita Sud prevede oltre 200 linee, 15 depositi e 28,4 milioni di bus-km l’anno. Il servizio riguarda i 158 comuni della provincia di Salerno. Cambiano biglietti e orari dei bus a Salerno con Busitalia e Sita Sud? Al 16 ottobre 2026 non sono stati resi noti eventuali cambiamenti di tariffe, orari o percorsi delle linee bus nel Salernitano. Non sono disponibili nemmeno dati sul rinnovo dei mezzi, sul personale e sul valore economico del contratto.

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Fonte: ANSA