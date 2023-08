di Riccardo Manfredelli

Il prossimo 11 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Il sito di informazione televisiva TvBlog ha anticipato questo pomeriggio i nomi dei concorrenti famosi che varcheranno la porta rossa, a cui vanno aggiunti quelli dei cosiddetti inquilini Nip, persone comuni pronti alla prima esperienza televisiva della loro vita, per trovare i quali i provini non sarebbero ancora conclusi.

I concorrenti Vip del Grande Fratello 2023 sono, dunque: Alex Shwazer (maratoneta, campione olimpico di Pechino 2008), Giampiero Mughini (giornalista), Samira Lui (showgirl. Ex professoressa de L’eredità e concorrente di Tale e Quale Show), gli attori Beatrice Luzzi (Vivere) e Ciro Petrone (Gomorra), Fiordaliso (cantante. Tra le sue hit “Non voglio mica la luna”) Gracia Colmenares (indimenticabile protagonista della soap opera Topazio) e Massimiliano Varrese (attore. Manca dalla tv dal 2020, anno della prima ed unica edizione di Amici Celebrities)

Grande Fratello 2023 vedrà ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione. La giornalista e anchorwoman del Tg5 Cesara Buonamici è stata invece scelta come opinionista, al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Le puntate in prime-time del reality prodotto da Endemol Shine Italy andranno in onda dagli studi Voxson di Tor Cervara, mentre la “Casa” sarà nuovamente allestita a Cinecittà.