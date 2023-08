Il Mercante in Fiera ha la sua nuova Gatta Nera

di Riccardo Manfredelli

Il Mercante in Fiera: ecco chi prenderà il posto di Ainett Stephens (e perchè la ex Gatta Nera sarebbe stata messa alla porta)

Lo anticipa il sito di informazione televisiva DavideMaggio.it: Candelaria Solorzanoo è la nuova Gatta Nera del Mercante In Fiera, storico gioco a premi condotto da Pino Insegno e atteso al ritorno in onda per il prossimo autunno su Raidue.

Solorzanoo, ventottenne modella argentina da anni di stanza a Milano, subentra ad Ainett Stephens, che non più tardi di un paio di mesi fa aveva polemizzato attorno alla sua mancata conferma al Mercante In Fiera, accusando Pino Insegno – neppure troppo velatamente – di averla discriminata per via della sua età. Nel mirino della showgirl erano in particolare finite alcune dichiarazioni del comico e conduttore romano rese proprio a DavideMaggio.it in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai:

“Ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un pò più grande, sono passati tanti anni. Resta indimenticata icona di quel programma“.

A ben guardare, dietro all’addio (imposto) di Ainett Stephens al suo storico ruolo non ci sarebbero questioni legate all’age-shaming. Piuttosto la Rai non vedrebbe di buon occhio il fatto che la modella venezuelana sia molto attiva su Onlyfans, social che permette di postare contenuti a pagamento. Contenuti, il più delle volte, a luci rosse.