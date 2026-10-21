Il Volo Uno per tutti, 21 ottobre: Ignazio Boschetto e Noemi con otto ospiti, da Loredana Bertè a Ekaterina Bakanova

di Redazione ZON

In sintesi. La seconda puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 21 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, condotta da Ignazio Boschetto con Noemi. Gli otto ospiti sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova. Le puntate sono registrate a Palazzo Te, a Mantova.

I punti chiave La seconda puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 21 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 ed è condotta da Ignazio Boschetto con Noemi.

Gli ospiti della seconda puntata di Il Volo Uno per tutti sono otto: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova.

Le tre puntate di Il Volo Uno per tutti riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, il 26 e il 27 settembre 2026.

La prima puntata di Il Volo Uno per tutti, il 14 ottobre 2026, ha avuto 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share, contro i 2.498.000 spettatori e il 17,9% di Tale e quale show su Rai 1.

La terza e ultima puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5.

Attenzione: spoiler. La seconda puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 21 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5. Conduce Ignazio Boschetto insieme a Noemi. Gli ospiti sono otto: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova.

Chi sale sul palco con Il Volo nella seconda serata

Il trio de Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, canta accompagnato da una grande orchestra. La seconda puntata di Il Volo Uno per tutti mette insieme voci pop molto diverse tra loro: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi e Nina Zilli.

Il nome che porta la seconda puntata di Il Volo Uno per tutti verso la lirica è quello di Ekaterina Bakanova, soprano. La conduzione cambia rispetto al debutto: alla guida c’è Ignazio Boschetto, affiancato dalla cantante Noemi.

Quali duetti aspettarsi dalla puntata del 21 ottobre

Il formato di Il Volo Uno per tutti alterna duetti, momenti solisti e cover del repertorio italiano e internazionale. Prima della messa in onda del 21 ottobre 2026 non sono stati resi noti gli abbinamenti tra Il Volo e gli ospiti, né i brani in scaletta. L’ordine di uscita delle esibizioni si conoscerà soltanto durante la trasmissione.

Il Volo Uno per tutti non va in diretta. Le tre puntate riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, il 26 e il 27 settembre 2026, venduti al pubblico con il titolo Tutti per uno. Non è stato comunicato a quale delle tre serate dal vivo corrisponda la seconda puntata.

Come è andata la prima puntata di Il Volo Uno per tutti

La prima puntata di Il Volo Uno per tutti è andata in onda mercoledì 14 ottobre 2026, condotta da Piero Barone con Amadeus. Su Rai 1, nella stessa fascia, c’era Tale e quale show, che ha chiuso la serata davanti per circa 425mila spettatori.

Programma (14 ottobre 2026) Rete Spettatori Share Il Volo Uno per tutti Canale 5 2.073.000 17,7% Tale e quale show Rai 1 2.498.000 17,9%

Il Volo Uno per tutti è un’idea di Michele Torpedine. L’organizzazione e la produzione dello show sono di FriendsTV.

Cosa succede dopo la seconda puntata

La terza e ultima puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5. Gli ospiti e il conduttore della serata finale non sono ancora stati annunciati.

Il 6 novembre 2026 esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo per Epic Records/Sony Music Italy, già in pre-order in CD e in LP bianco. Il disco accompagna Il Volo – Christmas Nights, la tournée nei palasport prevista a dicembre 2026 all’interno del World Tour 2026-2027.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Il Volo Uno per tutti del 21 ottobre? Gli ospiti della seconda puntata di Il Volo Uno per tutti, in onda il 21 ottobre 2026 su Canale 5, sono otto. Sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova. Chi conduce la seconda puntata di Il Volo Uno per tutti? La seconda puntata di Il Volo Uno per tutti, il 21 ottobre 2026, è condotta da Ignazio Boschetto de Il Volo insieme alla cantante Noemi. La prima puntata, il 14 ottobre 2026, era condotta da Piero Barone con Amadeus. Il Volo Uno per tutti è in diretta? No, Il Volo Uno per tutti non va in diretta. Le tre puntate su Canale 5 riprendono i concerti registrati a Palazzo Te, a Mantova, il 24, il 26 e il 27 settembre 2026, venduti al pubblico con il titolo Tutti per uno. Quanti ascolti ha fatto la prima puntata di Il Volo Uno per tutti? La prima puntata di Il Volo Uno per tutti, il 14 ottobre 2026 su Canale 5, ha avuto 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share. Tale e quale show su Rai 1 ha avuto 2.498.000 spettatori e il 17,9% di share. Quando va in onda l’ultima puntata di Il Volo Uno per tutti? La terza e ultima puntata di Il Volo Uno per tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5. Gli ospiti e il conduttore della serata finale non sono ancora stati annunciati.