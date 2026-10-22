Google supera la Rai, Meta scavalca Sky e Fininvest: i dati Agcom sul mercato della comunicazione 2024

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo la stima del Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) 2024, diffusa il 21 ottobre 2026 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Alphabet/Google ha raccolto nel 2024 il 12,4% delle risorse del mercato italiano della comunicazione e ha superato la Rai (12%). Meta/Facebook sale al terzo posto con il 9,7%, davanti a Comcast/Sky e Fininvest. Il mercato vale 21,8 miliardi di euro.

I punti chiave Secondo l’Agcom, il Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) vale 21,8 miliardi di euro nel 2024, pari allo 0,99% del Pil italiano, con una crescita del 6,9% sul 2023.

Alphabet/Google è il primo operatore del Sic 2024 con il 12,4% delle risorse e supera la Rai, scesa al 12%: è la prima volta che in testa c’è una piattaforma online.

Meta/Facebook sale nel 2024 dal quinto al terzo posto del Sic con il 9,7% (+1,1 punti) e supera Comcast/Sky (9,4%) e Fininvest (9,2%).

La pubblicità online vale quasi 8 miliardi di euro nel 2024, il 36,6% del Sic, con una crescita del 12,6%: è la prima fonte di ricavo del sistema.

L’editoria tradizionale (quotidiani, periodici e agenzie di stampa) vale 2,8 miliardi di euro nel 2024, perde il 3,9% e cede 1,5 punti di quota del Sic.

Per la prima volta una piattaforma online incassa la quota più alta del mercato italiano della comunicazione. Nel 2024 Alphabet/Google ha raccolto il 12,4% delle risorse e ha superato la Rai, scesa al 12%.

I dati arrivano dalla stima del Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) 2024, diffusa il 21 ottobre 2026 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Il Sic misura il valore economico complessivo di tv, radio, editoria, pubblicità online e tradizionale, pubblicità esterna e cinema in Italia.

Quanto vale il mercato della comunicazione in Italia nel 2024

Secondo l’Agcom, il Sic 2024 vale 21,8 miliardi di euro. La cifra corrisponde allo 0,99% del Pil italiano. Rispetto al 2023 il valore cresce del 6,9%, più dell’economia nazionale nel suo complesso.

Chi incassa di più tra i gruppi media in Italia

Meta/Facebook ha registrato nel 2024 l’aumento più ampio tra i principali operatori: +1,1 punti percentuali. Con questo balzo il gruppo di Facebook sale dal quinto al terzo posto e supera Comcast/Sky e Fininvest.

Posizione Operatore Quota del Sic 2024 Variazione sul 2023 1 Alphabet/Google 12,4% +0,7 punti 2 Rai 12,0% -0,3 punti 3 Meta/Facebook 9,7% +1,1 punti 4 Comcast/Sky 9,4% +0,1 punti 5 Fininvest 9,2% -0,2 punti 6 Amazon 4,9% non indicata 7 Netflix 3,5% non indicata 9 Dazn 2,5% non indicata

Il nome dell’operatore all’ottavo posto non compare nei dati diffusi dall’Agcom il 21 ottobre 2026.

Secondo l’Agcom, gli operatori con almeno l’1% dei ricavi del Sic sono 12, lo stesso numero dell’ultimo biennio. Insieme raccolgono 15,4 miliardi di euro, cioè il 71% del totale. Nessun gruppo supera la soglia del 20% del mercato.

Perché la pubblicità online sposta gli equilibri

Secondo l’Agcom, la crescita del Sic 2024 dipende soprattutto dalla pubblicità online. Il web pubblicitario vale quasi 8 miliardi di euro, il 36,6% del Sic, con un aumento del 12,6%. È la prima fonte di ricavo dell’intero sistema.

La pubblicità sui mezzi tradizionali cresce nel 2024 a un ritmo più lento: 5,2 miliardi di euro, +3,4%. Il distacco tra pubblicità online e pubblicità tradizionale si allarga ancora.

Quali settori crescono e quali perdono terreno

Area Valore 2024 Variazione Quota del Sic Tv, radio e video a pagamento quasi 9,5 miliardi +6,8% 44% Editoria elettronica e pubblicità online 8,2 miliardi +12,3% 38% Editoria tradizionale 2,8 miliardi -3,9% 13% Pubblicità esterna 739 milioni +3,4% 3,4% Cinema 512 milioni -2,0% non indicata

Nel 2024 la tv in chiaro vale poco meno di 5 miliardi di euro (+4,4%), grazie a più pubblicità e più risorse pubbliche. La tv a pagamento sale a 3,9 miliardi (+11,3%). La componente online della pay tv cresce del 15,3%. Il satellite torna a crescere (+5,8%) dopo anni di calo.

La radio vale il 7% dei ricavi dell’area audiovisiva e nel 2024 perde lo 0,4%. Secondo l’Agcom, il calo della radio dipende soprattutto dalla riduzione delle risorse pubbliche.

L’editoria tradizionale (quotidiani, periodici e agenzie di stampa) perde 1,5 punti di quota nel 2024. L’Agcom parla di crisi strutturale del settore: calano sia la vendita di copie sia la raccolta pubblicitaria.

Cosa non dicono ancora i dati Agcom

I numeri diffusi dall’Agcom il 21 ottobre 2026 riguardano il solo 2024. Nella sintesi non compaiono stime sul 2025, né i ricavi in euro dei singoli gruppi, né una ripartizione per regione.