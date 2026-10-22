Oroscopo di Paolo Fox del 22 ottobre 2026: amore, lavoro e momenti della giornata segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 22 ottobre 2026, diffuso da Radio Lattemiele e sintetizzato da ZON.it, vede un pomeriggio in ripresa per Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno e Pesci. Per il Toro la prima parte della giornata è nervosa. Per l’Ariete il weekend del 24 e 25 ottobre favorisce amore e incontri.

I punti chiave Secondo Paolo Fox, 5 segni su 12 (Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno e Pesci) migliorano dal pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2026.

Per il Toro, Paolo Fox indica una prima parte del 22 ottobre 2026 nervosa, con Giove, Mercurio e Venere in un aspetto insolito.

Per l’Ariete, Paolo Fox indica sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 come giorni favorevoli ad amore e incontri.

Per la Bilancia, Paolo Fox consiglia di affrontare chiarimenti e discussioni con il partner entro venerdì 23 ottobre 2026.

Per il Sagittario, secondo Paolo Fox, Giove e Marte sostengono la voglia di cambiare direzione nel lavoro e forse in amore.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 ottobre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di oggi sono quelle di Paolo Fox, diffuse da Radio Lattemiele per giovedì 22 ottobre 2026. Qui le riassumiamo segno per segno, riportando le indicazioni dell’astrologo.

♈ Ariete

Sabato e domenica vengono indicati come favorevoli ad amore e incontri. Nel frattempo conviene accogliere i cambiamenti che toccano ruolo e abitudini. Se qualcuno ti interessa, valuta un appuntamento nel weekend.

♉ Toro

Prima parte della giornata nervosa, con Giove, Mercurio e Venere in un aspetto insolito. Sul lavoro c’è chi teme per un risultato, opera con mezzi limitati o fa qualcosa controvoglia per accontentare altri. Meglio chiarirsi cosa si desidera davvero, anche in amore.

♊ Gemelli

Gli impegni principali vanno concentrati al mattino. Tra pomeriggio e sera l’energia cala, ma di poco: per l’astrologo è un segno che regge il confronto con chiunque e che è faticoso inseguire. Per i single, possibile un po’ di malinconia serale.

♋ Cancro

Dal pomeriggio migliorano rapporti personali e sentimenti. Chi sul lavoro ha difeso una propria idea contro il parere generale, secondo Fox, potrebbe ora vivere un momento di risveglio e soddisfazione. Le coppie affiatate hanno progetti promettenti da portare avanti.

♌ Leone

Prime ore un po’ tese, e c’è chi ha accumulato pressione. Fox vede questo come un anno importante: Giove attutisce i colpi e anche chi ha vissuto una crisi seria se l’è cavata bene. Dal pomeriggio torna la forza. In amore, dopo distanze o incomprensioni, conviene ritagliarsi un momento per ritrovare l’intesa.

♍ Vergine

La sera potrebbe portare qualche incertezza, specie a chi si sta ancora adattando a una situazione nuova, personale o professionale. L’invito è a non passare la notte a rimuginare su impegni del giorno dopo, piani futuri o errori passati, e a cercare la vicinanza di chi ti conosce bene e sa sostenerti.

♎ Bilancia

Fase interessante per i rapporti sentimentali e di lavoro. Chiarimenti o discussioni con il partner meglio affrontarli entro venerdì: da qualche tempo il weekend porta con sé qualche parola di troppo.

♏ Scorpione

Mattina sottotono, recupero nel pomeriggio. Se qualcosa ti disturba lo affronti di petto, e davanti a poca sincerità è probabile che tu scelga di parlare chiaro.

♐ Sagittario

Voglia di cambiare direzione nel lavoro, forse anche in amore, sostenuta da Giove e Marte. Occhio alle provocazioni.

♑ Capricorno

Il pomeriggio è la parte migliore. Ami le certezze prima di sbilanciarti, ma l’amore non si programma del tutto.

♒ Acquario

Periodo con diverse incomprensioni: forse è saltato un progetto, o le risorse per realizzare le tue idee sono ridotte. In amore dubbi e insoddisfazioni non dovrebbero affiorare, anche se con il nervosismo tutto può succedere.

♓ Pesci

Dal pomeriggio tornano serenità ed entusiasmo per i propri progetti. Ai single il consiglio è uscire e accettare inviti: periodo passionale.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 22 ottobre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 22 ottobre 2026, diffuso da Radio Lattemiele, indica un pomeriggio in ripresa per Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno e Pesci. Per il Toro la prima parte della giornata è nervosa. Per i Gemelli gli impegni principali vanno concentrati al mattino. Quali segni vanno meglio nel pomeriggio del 22 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 22 ottobre 2026, migliorano dal pomeriggio Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno e Pesci. Per il Capricorno il pomeriggio è la parte migliore della giornata. Per i Pesci tornano serenità ed entusiasmo per i propri progetti. Come va la Bilancia oggi 22 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Per la Bilancia, Paolo Fox descrive il 22 ottobre 2026 come una fase interessante per i rapporti sentimentali e di lavoro. L’astrologo consiglia di affrontare chiarimenti o discussioni con il partner entro venerdì 23 ottobre 2026, perché da qualche tempo il weekend porta qualche parola di troppo. Come va lo Scorpione il 22 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Per lo Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox del 22 ottobre 2026 prevede una mattina sottotono e un recupero nel pomeriggio. Davanti a poca sincerità è probabile che lo Scorpione scelga di parlare chiaro. Dove si trova l’oroscopo ufficiale di Paolo Fox? L’oroscopo ufficiale di Paolo Fox viene diffuso da Radio Lattemiele, anche sul sito dell’emittente. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale segno per segno.

Fonte: Radio Lattemiele