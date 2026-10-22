Oroscopo di Paolo Fox del 22 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 22 ottobre 2026, diffuso da Radio Lattemiele, Cancro, Capricorno e Pesci vivono una giornata favorevole a incontri, progetti e intuizioni. Vergine e Leone devono gestire tensione e stress, mentre l’Ariete può puntare su amore e incontri nel fine settimana. ZON.it riassume le previsioni per tutti e dodici i segni.

I punti chiave Per l’Ariete, Paolo Fox indica sabato e domenica come giorni favorevoli ad amore e incontri.

Secondo Paolo Fox, il Cancro può contare su 48 ore di Luna favorevole agli incontri, con una possibile intuizione brillante.

Per i Gemelli, Paolo Fox prevede piccoli imprevisti e ritardi tra giovedì e venerdì.

Per la Bilancia, Paolo Fox consiglia di affrontare eventuali chiarimenti con il partner entro venerdì.

Paolo Fox ha indicato il 2027 come anno potenzialmente ricco di soddisfazioni per il Capricorno.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 ottobre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni riassunte qui sono quelle di Paolo Fox per il 22 ottobre 2026, diffuse da Radio Lattemiele. ZON.it le riporta segno per segno; il testo originale si trova sul sito dell’emittente.

♈ Ariete

Sabato e domenica, secondo Fox, sono giorni che favoriscono amore e incontri. Nel frattempo conviene accettare i cambiamenti che toccano ruolo e abitudini; chi ha qualcuno in mente può valutare un appuntamento nel weekend.

♉ Toro

Per Fox il cielo migliora leggermente, dopo ore che potrebbero aver portato tensioni e conflitti. Meglio non vivere ogni ostacolo come una battaglia e andare avanti sicuri, senza assecondare le attese altrui: le scelte, anche in amore, vanno sentite proprie.

♊ Gemelli

Fox segnala piccoli imprevisti e ritardi tra giovedì e venerdì, con un po’ più di stanchezza. Il consiglio è organizzarsi bene e recuperare nel weekend, senza arrivare sfiniti a sabato.

♋ Cancro

Oggi e domani la Luna sostiene gli incontri e, secondo Fox, queste 48 ore potrebbero portare un’intuizione brillante. Chi in estate ha avuto il coraggio di cambiare direzione ora può dirsi soddisfatto.

♌ Leone

Mattina un po’ tesa, con stress accumulato. Fox ricorda di aver sempre considerato questo un anno importante: Giove attenua i colpi, e chi ha affrontato una crisi o un problema personale se l’è cavata bene. Dal pomeriggio torna energia. In amore, dopo distanze o incomprensioni, conviene ritagliarsi un momento per ritrovare l’intesa.

♍ Vergine

Tensione e nervosismo tra oggi e domani. Per Fox c’è chi stanotte, invece di dormire, ha ripensato a futuro, presente ed errori passati: meglio non accumulare impegni.

♎ Bilancia

Fase interessante, secondo Fox, per i rapporti affettivi e di lavoro. Eventuali chiarimenti con il partner andrebbero affrontati entro venerdì: da qualche tempo, nel fine settimana, le parole rischiano di essere di troppo.

♏ Scorpione

Mattina fiacca, recupero nel pomeriggio. Quando qualcosa infastidisce, nota Fox, lo Scorpione va dritto al punto; davanti a poca sincerità, oggi è probabile che parli chiaro.

♐ Sagittario

Per Fox c’è voglia di cambiare rotta nel lavoro, forse anche in amore. Giove e Marte la sostengono, ma attenzione alle provocazioni.

♑ Capricorno

Giornata favorevole, secondo Fox, per agire, organizzare progetti e fare i conti con le difficoltà. L’astrologo ha già indicato il 2027 come anno potenzialmente ricco di soddisfazioni. Clima positivo anche in amore; per chi ama i progetti a lungo termine è tempo di darsi da fare.

♒ Acquario

Fox descrive un periodo con parecchie incomprensioni: magari un progetto è saltato o le risorse per realizzare ciò che hai in mente sono ridotte. In amore non dovrebbero affiorare dubbi, ma con il nervosismo tutto può succedere.

♓ Pesci

Giornata favorevole a intuizioni e iniziative personali, anche nei rapporti di lavoro. Fox suggerisce flessibilità per evitare scontri inutili: meglio non fissarsi su ciò che si vuole a tutti i costi e lasciare spazio a ciò che conta davvero fare. Fiducia nei propri progetti, attenzione alle proposte; in amore, conviene guardarsi intorno.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.