Baronissi, Raccolta rifiuti sospesa dal 22 ottobre 2026 per il blocco degli autotrasportatori: ai residenti si chiede di tenere i rifiuti in casa
In sintesi. La raccolta dei rifiuti è sospesa da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione, a causa del blocco degli autotrasportatori che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati. Lo riferisce un avviso alla cittadinanza del comune di Baronissi. Ai residenti si chiede di conservare i rifiuti in casa.
I punti chiave
- Un avviso alla cittadinanza del Comune di Baronisi annuncia la sospensione della raccolta dei rifiuti da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione.
- L’avviso indica come causa della sospensione il blocco degli autotrasportatori, che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati.
- L’avviso chiede ai residenti di non esporre rifiuti in strada e di conservarli nelle proprie abitazioni fino alla ripresa del servizio.
- Secondo l’avviso saranno garantiti i servizi essenziali per le utenze sensibili, senza specificare quali utenze né come.
Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà sospeso da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione. La causa indicata è il blocco degli autotrasportatori, che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati.
L’avviso chiede ai residenti di non esporre e di non lasciare rifiuti in strada. Fino alla ripresa del servizio, i rifiuti vanno conservati nelle proprie abitazioni.
Secondo lo stesso avviso, saranno garantiti i servizi essenziali per le utenze sensibili. Il testo non spiega quali utenze rientrino in questa categoria. Non spiega nemmeno come saranno organizzati questi servizi.
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