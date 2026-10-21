21 Ottobre 2026 - 19:32

Baronissi, Raccolta rifiuti sospesa dal 22 ottobre 2026 per il blocco degli autotrasportatori: ai residenti si chiede di tenere i rifiuti in casa

In sintesi. La raccolta dei rifiuti è sospesa da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione, a causa del blocco degli autotrasportatori che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati. Lo riferisce un avviso alla cittadinanza del comune di Baronissi. Ai residenti si chiede di conservare i rifiuti in casa.

I punti chiave

  • Un avviso alla cittadinanza del Comune di Baronisi annuncia la sospensione della raccolta dei rifiuti da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione.
  • L’avviso indica come causa della sospensione il blocco degli autotrasportatori, che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati.
  • L’avviso chiede ai residenti di non esporre rifiuti in strada e di conservarli nelle proprie abitazioni fino alla ripresa del servizio.
  • Secondo l’avviso saranno garantiti i servizi essenziali per le utenze sensibili, senza specificare quali utenze né come.

Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà sospeso da giovedì 22 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione. La causa indicata è il blocco degli autotrasportatori, che impedisce di portare i rifiuti agli impianti autorizzati.

L’avviso chiede ai residenti di non esporre e di non lasciare rifiuti in strada. Fino alla ripresa del servizio, i rifiuti vanno conservati nelle proprie abitazioni.

Secondo lo stesso avviso, saranno garantiti i servizi essenziali per le utenze sensibili. Il testo non spiega quali utenze rientrino in questa categoria. Non spiega nemmeno come saranno organizzati questi servizi.

Immagine di repertorio

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