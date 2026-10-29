Natale con Ditony, il disco di Natale di Ditonellapiaga e TonyPitony esce il 20 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Natale con Ditony è l’album natalizio di Ditonellapiaga e TonyPitony, in uscita in digitale venerdì 20 novembre 2026 per BMG/TOSC. Il disco è in preordine in tre edizioni fisiche, un CD e due vinili deluxe, consegnate dal 4 dicembre 2026. La tracklist non è ancora stata annunciata.

I punti chiave L’album Natale con Ditony di Ditonellapiaga e TonyPitony esce in digitale il 20 novembre 2026 per BMG/TOSC.

Le 3 edizioni fisiche di Natale con Ditony (un CD a tripla anta e due vinili deluxe) arrivano dal 4 dicembre 2026.

Il vinile deluxe rosso marmorizzato di Natale con Ditony è in edizione limitata, esclusiva online del sito Oggettony, e costa 49,90 euro.

La tracklist e gli eventuali ospiti di Natale con Ditony non sono ancora stati annunciati.

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, il 27 febbraio 2026, con The Lady Is a Tramp.

Ditonellapiaga e TonyPitony pubblicano insieme un album natalizio. Si intitola Natale con Ditony, esce venerdì 20 novembre 2026 per BMG/TOSC ed è già in preordine nelle edizioni fisiche.

Il titolo fonde i nomi d’arte dei due artisti. La coppia arriva al disco dopo la vittoria nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, il 27 febbraio 2026, con una versione di The Lady Is a Tramp.

Le edizioni fisiche arrivano due settimane dopo il digitale

Chi preordina Natale con Ditony riceve le copie fisiche a partire dal 4 dicembre 2026, due settimane dopo l’uscita sulle piattaforme digitali. Le edizioni in preordine sono tre: un CD e due vinili deluxe.

CD con apertura a tripla anta

Vinile deluxe verde traslucido

Vinile deluxe rosso marmorizzato, in edizione limitata

Il vinile rosso marmorizzato di Natale con Ditony è un’esclusiva online del sito Oggettony e costa 49,90 euro. Contiene un inserto fustellato con l’albero di Natale e le Ditony Xmas Balls. Le venature del disco cambiano da una copia all’altra e le spedizioni partono il 4 dicembre 2026.

Il prezzo del CD e del vinile verde traslucido non è stato reso noto.

Cosa non si sa ancora del disco di Natale

La tracklist di Natale con Ditony non è stata annunciata. Non è noto se l’album conterrà brani inediti, cover di classici natalizi o entrambi. Anche gli eventuali ospiti restano da scoprire.

Non è stato comunicato nemmeno se Ditonellapiaga e TonyPitony porteranno il progetto dal vivo con concerti dedicati o se ci saranno date in Campania.

Da Sanremo a Miss Italia: l’anno di Ditonellapiaga

Al Festival di Sanremo 2026 Ditonellapiaga era in gara con il brano Che fastidio!. La serata delle cover, vinta in coppia con TonyPitony, è stata il primo incontro di peso tra i due sul palco dell’Ariston.

Il 10 aprile 2026 Ditonellapiaga ha pubblicato l’album Miss Italia per BMG. Natale con Ditony arriva a sette mesi di distanza, sempre con BMG coinvolta nella pubblicazione.

Nei giorni dell’uscita Ditonellapiaga è impegnata anche dal vivo. Il concerto del 27 novembre 2026 all’Atlantico di Roma è già sold out. Il 30 novembre 2026 è in programma la data al Fabrique di Milano.

Data Appuntamento 20 novembre 2026 Uscita digitale di Natale con Ditony 27 novembre 2026 Ditonellapiaga all’Atlantico di Roma (sold out) 30 novembre 2026 Ditonellapiaga al Fabrique di Milano 4 dicembre 2026 Consegna di CD e vinili in preordine

Un Natale affollato per la musica italiana

Natale con Ditony non è l’unico disco a tema della stagione. Il Volo pubblica il 6 novembre 2026 Our Christmas per Epic Records/Sony Music Italy, e la Festa di Natale con Il Volo andrà in onda su Mediaset il 24 dicembre 2026.

Il prossimo passaggio per Natale con Ditony è l’annuncio della tracklist, atteso prima dell’uscita del 20 novembre 2026.

Domande frequenti Quando esce Natale con Ditony? Natale con Ditony, l’album di Natale di Ditonellapiaga e TonyPitony, esce sulle piattaforme digitali venerdì 20 novembre 2026 per BMG/TOSC. Le copie fisiche in preordine vengono consegnate a partire dal 4 dicembre 2026. Quanto costa il vinile di Natale con Ditony? Il vinile deluxe rosso marmorizzato di Natale con Ditony costa 49,90 euro ed è un’esclusiva online del sito Oggettony, in edizione limitata. Il prezzo del CD e del vinile deluxe verde traslucido non è stato reso noto. Quali sono le canzoni di Natale con Ditony? La tracklist di Natale con Ditony, l’album di Ditonellapiaga e TonyPitony, non è ancora stata annunciata. Non è noto se il disco conterrà brani inediti, cover di classici natalizi o entrambi, né se ci saranno ospiti. Perché l’album di Ditonellapiaga e TonyPitony si chiama Natale con Ditony? Il titolo Natale con Ditony fonde i nomi d’arte di Ditonellapiaga e TonyPitony. I due artisti avevano vinto insieme la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, il 27 febbraio 2026, con The Lady Is a Tramp. Ditonellapiaga e TonyPitony faranno concerti per Natale con Ditony? Non è stato comunicato se Ditonellapiaga e TonyPitony porteranno Natale con Ditony dal vivo con concerti dedicati, né se ci saranno date in Campania. Ditonellapiaga ha in programma da sola un concerto all’Atlantico di Roma il 27 novembre 2026, già sold out, e uno al Fabrique di Milano il 30 novembre 2026.