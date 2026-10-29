Oroscopo Branko 29 ottobre 2026: Leone, Bilancia e Capricorno in testa, prudenza per Gemelli e Cancro

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per giovedì 29 ottobre 2026, i segni più favoriti sono Leone, Bilancia e Capricorno: il Leone ha una giornata eccellente sul lavoro, la Bilancia una giornata straordinaria in amore, il Capricorno ottime prospettive per affari e guadagni. Gemelli e Cancro ricevono gli inviti alla prudenza più netti, tra impulsività e iniziative da rinviare.

I punti chiave Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 il Leone ha una giornata eccellente per lavoro e collaborazioni.

Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 la Bilancia ha una giornata straordinaria in amore grazie a Venere e Luna.

Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 il Capricorno ha ottime prospettive per affari, lavoro e guadagni.

Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 il Cancro deve rinviare le iniziative di lavoro a venerdì 30 ottobre 2026.

L’oroscopo di Branko del 29 ottobre 2026 nomina 5 corpi celesti: Venere, Marte e Luna compaiono 3 volte ciascuno, Giove 2 volte, Urano 1 volta.

Leone, Bilancia e Capricorno sono i segni più favoriti dall’oroscopo di Branko per giovedì 29 ottobre 2026. Gemelli e Cancro ricevono invece gli inviti alla prudenza più netti, tra impulsività e iniziative da rinviare.

Quali segni hanno la giornata migliore giovedì 29 ottobre 2026

Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 il Leone ha una giornata eccellente sul lavoro. La Bilancia ha una giornata straordinaria in amore. Il Capricorno ha ottime prospettive per affari e guadagni.

Segno Ambiti favoriti Pianeti citati Punto di attenzione Leone Lavoro, collaborazioni, amore Marte, Venere Nessuno indicato Bilancia Amore, economia, famiglia Venere, Luna Nessuno indicato Capricorno Affari, lavoro, offerte Nessuno Qualche contrasto economico

L’oroscopo di Branko segno per segno per il 29 ottobre 2026

Ariete : creatività e determinazione sostengono il lavoro e i progetti nuovi. Le scelte vanno fatte con prudenza e generosità. In amore torna la fantasia, con l’invito a manifestare i sentimenti senza freni.

: creatività e determinazione sostengono il lavoro e i progetti nuovi. Le scelte vanno fatte con prudenza e generosità. In amore torna la fantasia, con l’invito a manifestare i sentimenti senza freni. Toro : possono tornare a galla ricordi e nostalgia. La Luna dà l’energia per affrontare le questioni rimaste in sospeso, fare chiarezza e recuperare serenità.

: possono tornare a galla ricordi e nostalgia. La Luna dà l’energia per affrontare le questioni rimaste in sospeso, fare chiarezza e recuperare serenità. Gemelli : servono attenzione su contratti, pratiche legali e cambiamenti in casa. Luna e Urano amplificano impulsività e umore altalenante. L’amore resta per ora in secondo piano.

: servono attenzione su contratti, pratiche legali e cambiamenti in casa. Luna e Urano amplificano impulsività e umore altalenante. L’amore resta per ora in secondo piano. Cancro : sono favoriti nuovi amici e nuovi contatti, ma le persone vanno valutate con cura. Le iniziative di lavoro sono da rinviare a venerdì 30 ottobre 2026. Sono possibili malintesi nei rapporti personali.

: sono favoriti nuovi amici e nuovi contatti, ma le persone vanno valutate con cura. Le iniziative di lavoro sono da rinviare a venerdì 30 ottobre 2026. Sono possibili malintesi nei rapporti personali. Leone : la giornata è eccellente per lavoro e collaborazioni. Marte porta coraggio, efficienza e fiducia. Venere favorisce l’amore e l’attrazione verso persone dal carattere forte.

: la giornata è eccellente per lavoro e collaborazioni. Marte porta coraggio, efficienza e fiducia. Venere favorisce l’amore e l’attrazione verso persone dal carattere forte. Vergine : carriera e affari mettono alla prova le capacità del segno. Sono favorite vendite, comunicazione e pubbliche relazioni. Branko richiama l’attenzione sulla riservatezza e sulle vie respiratorie.

: carriera e affari mettono alla prova le capacità del segno. Sono favorite vendite, comunicazione e pubbliche relazioni. Branko richiama l’attenzione sulla riservatezza e sulle vie respiratorie. Bilancia : Venere e Luna rendono la giornata straordinaria per l’amore. Per i single sono possibili incontri improvvisi e intensi. Le prospettive economiche sono buone e i legami familiari si rafforzano.

: Venere e Luna rendono la giornata straordinaria per l’amore. Per i single sono possibili incontri improvvisi e intensi. Le prospettive economiche sono buone e i legami familiari si rafforzano. Scorpione : Marte porta nervosismo e stanchezza. Si avvicinano però tre giorni favorevoli per fortuna, amore e famiglia. L’invito è ad aprirsi e dichiarare i sentimenti.

: Marte porta nervosismo e stanchezza. Si avvicinano però tre giorni favorevoli per fortuna, amore e famiglia. L’invito è ad aprirsi e dichiarare i sentimenti. Sagittario : coppia e collaborazioni richiedono pazienza e rispetto delle regole. Agitazione e impulsività sono da evitare. Giove prepara nuove occasioni e Marte accende la passione.

: coppia e collaborazioni richiedono pazienza e rispetto delle regole. Agitazione e impulsività sono da evitare. Giove prepara nuove occasioni e Marte accende la passione. Capricorno : affari, lavoro e guadagni hanno ottime prospettive, con offerte in arrivo nonostante qualche contrasto economico. In amore l’invito è a esprimere apertamente desideri ed emozioni.

: affari, lavoro e guadagni hanno ottime prospettive, con offerte in arrivo nonostante qualche contrasto economico. In amore l’invito è a esprimere apertamente desideri ed emozioni. Acquario : arrivano qualche difficoltà e un senso di solitudine. Venere porta però sentimenti intensi e incontri emozionanti. Sono possibili tensioni future nelle collaborazioni.

: arrivano qualche difficoltà e un senso di solitudine. Venere porta però sentimenti intensi e incontri emozionanti. Sono possibili tensioni future nelle collaborazioni. Pesci: la famiglia chiede attenzione e può rallentare alcuni progetti. In serata arrivano più calma e una buona notizia da lontano. Giove sostiene il successo, con l’invito a organizzare il fine settimana.

Quali pianeti cita Branko per giovedì 29 ottobre 2026

L’oroscopo di Branko per giovedì 29 ottobre 2026 nomina cinque corpi celesti. Venere, Marte e la Luna compaiono tre volte ciascuno. Giove compare due volte. Urano compare una volta sola.

Venere : Leone, Bilancia, Acquario

: Leone, Bilancia, Acquario Marte : Leone, Scorpione, Sagittario

: Leone, Scorpione, Sagittario Luna : Toro, Gemelli, Bilancia

: Toro, Gemelli, Bilancia Giove : Sagittario, Pesci

: Sagittario, Pesci Urano: Gemelli

Cosa prevede Branko per i giorni dopo il 29 ottobre 2026

Per lo Scorpione, l’oroscopo di Branko del 29 ottobre 2026 annuncia tre giorni favorevoli in arrivo. Le date precise di questi tre giorni non sono indicate.

Per i Pesci, l’oroscopo di Branko del 29 ottobre 2026 suggerisce di organizzare il fine settimana di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026. Per il Sagittario annuncia nuove opportunità legate a Giove. Per l’Acquario segnala possibili tensioni future nelle collaborazioni.

Domande frequenti Quali sono i segni più fortunati secondo Branko il 29 ottobre 2026? Secondo l’oroscopo di Branko, i segni più favoriti giovedì 29 ottobre 2026 sono Leone, Bilancia e Capricorno. Il Leone ha una giornata eccellente sul lavoro, la Bilancia una giornata straordinaria in amore e il Capricorno ottime prospettive per affari e guadagni. Quali segni devono essere prudenti il 29 ottobre 2026 secondo Branko? Secondo l’oroscopo di Branko, Gemelli e Cancro ricevono gli inviti alla prudenza più netti giovedì 29 ottobre 2026. Per i Gemelli Luna e Urano amplificano impulsività e umore altalenante. Per il Cancro le iniziative di lavoro sono da rinviare a venerdì 30 ottobre 2026. Cosa dice l’oroscopo di Branko per la Bilancia il 29 ottobre 2026? Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 Venere e Luna rendono la giornata della Bilancia straordinaria per l’amore. Per i single della Bilancia sono possibili incontri improvvisi e intensi. Le prospettive economiche sono buone e i legami familiari si rafforzano. Cosa prevede Branko per lo Scorpione il 29 ottobre 2026? Secondo l’oroscopo di Branko, giovedì 29 ottobre 2026 Marte porta nervosismo e stanchezza allo Scorpione. Per lo Scorpione si avvicinano però tre giorni favorevoli per fortuna, amore e famiglia, di cui Branko non indica le date precise. Quali pianeti cita Branko nell’oroscopo del 29 ottobre 2026? L’oroscopo di Branko del 29 ottobre 2026 nomina cinque corpi celesti. Venere, Marte e la Luna compaiono tre volte ciascuno, Giove due volte e Urano una volta sola, per i Gemelli.