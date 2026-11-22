di Redazione ZON

In sintesi. Nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 21 novembre 2026, Barbara De Santi e Giovanni hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi per conoscersi lontano dalle telecamere. Mario Cusitore ha interrotto la conoscenza con Chiara e con Ludovica. Nel Trono classico sono arrivati due baci. Le puntate di Uomini e Donne non sono ancora andate in onda.

I punti chiave Barbara De Santi e Giovanni hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne nella registrazione di sabato 21 novembre 2026.

Le anticipazioni sulla coppia Barbara De Santi e Giovanni non concordano: alcune parlano di uscita temporanea dallo studio, altre di addio al programma.

Mario Cusitore ha interrotto la conoscenza con Chiara e con Ludovica, scelta che ha raccolto il plauso di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nel Trono classico il tronista Giacomo ha eliminato alcune corteggiatrici e nel suo percorso restano Martina e Alessandra.

Nella registrazione del 21 novembre 2026 ci sono stati due baci: uno tra Giacomo e Martina, uno tra la tronista Giorgia e Lory.

Attenzione: spoiler. Nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 21 novembre 2026, Barbara De Santi e Giovanni hanno lasciato lo studio insieme. Mario Cusitore ha invece chiuso la conoscenza con Chiara e con Ludovica. Le puntate non sono ancora andate in onda.

Barbara De Santi e Giovanni escono dallo studio per conoscersi lontano dalle telecamere

Barbara De Santi e Giovanni hanno deciso di lasciare lo studio di Maria De Filippi per proseguire la loro conoscenza fuori dalle telecamere. Il futuro della loro frequentazione resta aperto.

Le anticipazioni non concordano su un punto. Alcune parlano di un’uscita temporanea dallo studio, altre di un addio al programma da parte della coppia.

I due si prenderanno alcuni giorni per capire se tra loro le cose possono funzionare. Secondo le anticipazioni sulla registrazione del 20 novembre 2026, Barbara De Santi aveva messo Giovanni davanti a una scelta.

Mario Cusitore interrompe le conoscenze con Chiara e Ludovica e incassa il plauso dello studio

Mario Cusitore ha deciso di interrompere la conoscenza con Chiara e quella con Ludovica. Secondo Lollo Magazine, Cusitore è tornato nello studio dove aveva corteggiato Ida Platano.

La scelta ha raccolto il plauso di Tina Cipollari e di Gianni Sperti.

Il giorno prima, il 20 novembre 2026, il confronto tra Mario Cusitore e Marina Brochetta si era acceso, con l’intervento di Tina Cipollari.

Nel Trono classico arrivano due baci e Giacomo elimina alcune corteggiatrici

Il tronista Giacomo ha eliminato alcune corteggiatrici. Con la corteggiatrice Martina è scattato un bacio, ma a lui non è piaciuto più di tanto.

Nel percorso di Giacomo restano Martina e Alessandra.

Un altro bacio è arrivato tra la tronista Giorgia e Lory. Nella stessa registrazione c’è stata anche una sfilata degli uomini.

Domande frequenti Cosa è successo a Barbara De Santi e Giovanni a Uomini e Donne? Nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 21 novembre 2026, Barbara De Santi e Giovanni hanno lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi. Hanno deciso di proseguire la conoscenza fuori dalle telecamere. Il futuro della loro frequentazione resta aperto. Barbara De Santi e Giovanni hanno lasciato Uomini e Donne per sempre? Le anticipazioni non concordano. Alcune parlano di un’uscita temporanea dallo studio, altre di un addio al programma da parte della coppia. Barbara De Santi e Giovanni si prenderanno alcuni giorni per capire se tra loro le cose possono funzionare. Cosa ha deciso Mario Cusitore nella registrazione di Uomini e Donne del 21 novembre 2026? Mario Cusitore ha interrotto la conoscenza con Chiara e quella con Ludovica. La scelta ha raccolto il plauso di Tina Cipollari e di Gianni Sperti. Secondo Lollo Magazine, Cusitore è tornato nello studio dove aveva corteggiato Ida Platano. Chi si è baciato nel Trono classico di Uomini e Donne il 21 novembre 2026? Nella registrazione sono stati due i baci. Il tronista Giacomo ha baciato la corteggiatrice Martina, ma il bacio non gli è piaciuto più di tanto. Un altro bacio è arrivato tra la tronista Giorgia e Lory. Le puntate di Uomini e Donne del 21 novembre 2026 sono già andate in onda? No. Le anticipazioni riguardano la registrazione di sabato 21 novembre 2026 e le puntate di Uomini e Donne corrispondenti non sono ancora andate in onda. Chi non vuole conoscere gli esiti prima della messa in onda deve evitare la lettura.

Fonte: Zazoom Social News · LaNostraTv