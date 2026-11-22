di Redazione ZON

In sintesi. Dopo la puntata del 21 novembre 2026 di Ballando con le stelle, in onda su RaiUno, la giurata Carolyn Smith è la più criticata sui social. I contestatori puntano ai voti ad Anna Safroncik e al trattamento riservato a Ornella Muti e Monica Guerritore. Le accuse sono giudizi dei critici, non fatti accertati.

I punti chiave Carolyn Smith è la giurata più criticata sui social dopo la puntata di Ballando con le stelle del 21 novembre 2026, in onda su RaiUno.

I critici contestano i voti di Carolyn Smith ad Anna Safroncik, in gara con il maestro Leonardo Lini.

Nelle sfide a due verso la finale di Ballando con le stelle il voto dei giurati pesa per il 50%.

Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la settima puntata di Ballando con le stelle con 20 punti.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno lasciato la gara di Ballando con le stelle fermi al 20% dei voti.

Dopo la puntata di Ballando con le stelle del 21 novembre 2026, in onda su RaiUno, Carolyn Smith è la giurata più criticata sui social. Le contestazioni riguardano i voti ad Anna Safroncik e il trattamento riservato a Ornella Muti e Monica Guerritore.

Cosa contestano i social a Carolyn Smith

I critici sostengono che in questa edizione i giudizi di Carolyn Smith siano meno equilibrati del solito. Dalla giurata britannica il pubblico si aspetta valutazioni giuste e senza condizionamenti.

Il primo rilievo riguarda Ornella Muti e Monica Guerritore. Secondo chi protesta, la giuria le esalta come se fossero Carla Fracci ed Eleonora Abbagnato, anche quando la loro danza non è stata perfetta come quella di altri concorrenti.

Le critiche chiamano in causa anche i giurati che dispongono dei tesoretti di punti: Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra. Secondo i contestatori, quei punti servirebbero a spingere le due attrici verso la finale.

Perché il caso di Anna Safroncik e Leonardo Lini fa discutere

La polemica più accesa riguarda Anna Safroncik, in gara con il maestro Leonardo Lini. Secondo i critici, a inizio programma l’attrice ha avuto verso il suo insegnante un atteggiamento saccente e spregiudicato, e Carolyn Smith non l’avrebbe perdonato.

Sempre nella ricostruzione dei critici, Safroncik si è poi pentita, si è messa a lavorare e ha mostrato fiducia nel maestro. Da allora, sostengono, mette in fila esibizioni di livello, ma la giurata resterebbe severa con lei e la penalizzerebbe ogni settimana.

Nonostante questo, Safroncik e Lini continuano a passare il turno, perché il pubblico li vota molto sui social. I critici li considerano una delle coppie più versatili, passionali e carismatiche dell’edizione.

Cosa pesa nelle sfide a due verso la finale

La finale si avvicina e la giuria dovrà votare le esibizioni che mettono a confronto le coppie a due a due. In queste sfide il voto dei giurati pesa per il 50%.

Chi segue il programma ipotizza uno scontro tra Anna Safroncik e Leonardo Lini da una parte, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti dall’altra. I critici si chiedono se i giurati voteranno in modo imparziale.

Cosa era in programma nella puntata del 21 novembre 2026

L’ottavo appuntamento, condotto da Milly Carlucci, andava in onda il 21 novembre 2026 su RaiUno, dalle 21:30 alle 23:55. Le esibizioni previste erano dieci, e tra le coppie in pista c’erano Anna Safroncik e Leonardo Lini e Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Tra gli ospiti era annunciato Paolo Belli, che nello spazio «Ballerino per una notte» avrebbe presentato la ballad «Come se non ci fosse un domani» con Anastasia Kuzmina.

Nella settima puntata Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto con 20 punti, che si sommano ai voti della giuria, dopo una standing ovation di pubblico e giuria. Hanno lasciato la gara Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, fermi al 20% dei voti.

Domande frequenti Perché Carolyn Smith è criticata a Ballando con le stelle? Dopo la puntata del 21 novembre 2026 i critici sui social sostengono che i giudizi di Carolyn Smith siano meno equilibrati del solito. Contestano i voti ad Anna Safroncik e il trattamento riservato a Ornella Muti e Monica Guerritore. Cosa contestano a Carolyn Smith su Anna Safroncik? Secondo i critici, a inizio programma Anna Safroncik ha avuto verso il maestro Leonardo Lini un atteggiamento saccente e spregiudicato, e Carolyn Smith non l’avrebbe perdonato. Sostengono che la giurata la penalizzi ogni settimana, ma Safroncik e Lini continuano a passare il turno grazie ai voti del pubblico sui social. Quanto pesa il voto della giuria nelle sfide a due di Ballando con le stelle? Nelle sfide a due verso la finale il voto dei giurati pesa per il 50%. La giuria vota le esibizioni che mettono a confronto le coppie a due a due. A che ora andava in onda Ballando con le stelle il 21 novembre 2026? L’ottavo appuntamento, condotto da Milly Carlucci, andava in onda su RaiUno dalle 21:30 alle 23:55. Le esibizioni previste erano dieci. Chi ha lasciato Ballando con le stelle nella settima puntata? Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno lasciato la gara, fermi al 20% dei voti. Nella stessa puntata Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto con 20 punti, che si sommano ai voti della giuria.

Fonte: Il Vicolo delle News · Quotidiano Nazionale