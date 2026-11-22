di Redazione ZON

In sintesi. La serie turca Racconto di una notte, con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, va in onda domenica 22 novembre 2026 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nella puntata Mahir scopre che qualcuno è entrato in casa sua senza portare via oggetti di valore.

I punti chiave Racconto di una notte va in onda domenica 22 novembre 2026 in prima serata su Canale 5.

La puntata di Racconto di una notte è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Mahir scopre che qualcuno è entrato in casa sua senza portare via oggetti di valore e trova una chiavetta con il filmato di Mehmet.

Asaf teme che Mahir scopra la verità sul video che riguarda Mehmet.

Salih è stato dimesso dalla terapia intensiva ma resta ricoverato in ospedale.

Attenzione: spoiler. Racconto di una notte va in onda domenica 22 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Nella puntata Mahir scopre che qualcuno è entrato in casa sua senza portare via oggetti di valore.

Perché l’intrusione in casa di Mahir è sospetta

Nella casa di Mahir si è introdotto qualcuno che non ha rubato nulla di prezioso. Secondo le anticipazioni di Mediaset Infinity, proprio l’assenza di un furto vero e proprio rende l’episodio particolarmente sospetto.

Mahir trova una chiavetta con il filmato di Mehmet. Per lui è un nuovo elemento da chiarire.

Asaf teme che Mahir scopra il segreto sul video di Mehmet

Asaf ha paura che Mahir arrivi a conoscere la verità sul video che riguarda Mehmet. Il clima si fa più teso anche perché Asaf deve fare i conti con le minacce che gli sono state rivolte.

Salih lascia la terapia intensiva ma resta in ospedale

Salih è stato dimesso dalla terapia intensiva, ma resta ricoverato in ospedale. Le sue condizioni gli permettono un primo passo verso la ripresa.

I rapporti tra Salih e Sare restano difficili. Salih non appare disposto a perdonarla.

Dove vedere Racconto di una notte

La serie è interpretata da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. La puntata va in onda su Canale 5 in prima serata ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Cosa c’è in tv la sera del 22 novembre

Su Rai 1 e su Rai Play parte il 22 novembre La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, fiction in tre serate diretta da Letizia Lamartire. Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini, madre che spinge la famiglia ad aprire un’edicola tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale.

Sul Nove, in diretta e in streaming su discovery+, va in onda Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Tra gli ospiti del 22 novembre 2026 ci sono Jovanotti, Beppe Grillo, la senatrice a vita Elena Cattaneo e Roberto Burioni.

Domande frequenti Dove vedere Racconto di una notte il 22 novembre 2026? Racconto di una notte va in onda domenica 22 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. La puntata è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Cosa succede nella puntata di Racconto di una notte del 22 novembre? Mahir scopre che qualcuno è entrato in casa sua senza portare via oggetti di valore e trova una chiavetta con il filmato di Mehmet. Asaf teme che Mahir arrivi a conoscere la verità sul video che riguarda Mehmet. Chi sono gli attori di Racconto di una notte? La serie turca Racconto di una notte è interpretata da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Va in onda su Canale 5 in prima serata. Che fine fa Salih in Racconto di una notte? Nella puntata del 22 novembre 2026 Salih è stato dimesso dalla terapia intensiva, ma resta ricoverato in ospedale. I rapporti tra Salih e Sare restano difficili e Salih non appare disposto a perdonarla. Cosa c’è in tv la sera del 22 novembre 2026? Su Rai 1 e su Rai Play parte La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, fiction in tre serate diretta da Letizia Lamartire. Sul Nove va in onda Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, con ospiti Jovanotti, Beppe Grillo, Elena Cattaneo e Roberto Burioni.

Fonte: Spettacolo.eu · Super Guida TV · Super Guida TV