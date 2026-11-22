di Redazione ZON

In sintesi. Valerio Scanu, cantante ed ex concorrente di Amici, ha risposto con una storia su Instagram a chi si preoccupava per lui dopo un video virale girato nel suo salone da parrucchiere. Scanu ha scritto «Sto bene», ha ammesso di essere dimagrito rispetto a tre anni fa e ha spiegato che lavora molto e dorme poco.

I punti chiave Valerio Scanu ha risposto con una storia su Instagram al video virale girato nel suo salone da parrucchiere.

Valerio Scanu ha scritto: «Sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa».

Valerio Scanu lavora tra musica, televisione e altri settori, sta prendendo una seconda laurea, balla e si allena per ore.

Valerio Scanu dorme poco per riuscire a fare tutto e per questo ha le occhiaie.

Valerio Scanu ha ringraziato «di cuore» chi si è preoccupato sinceramente e ha chiesto a chi ha fatto illazioni di non disturbare nessuno.

Valerio Scanu ha risposto a chi si chiedeva come stesse dopo un video diventato virale, girato nel suo salone da parrucchiere. Il cantante ha rassicurato tutti con una storia su Instagram: «Sto bene».

Come è nato il caso del video nel salone

Nel video Valerio Scanu fa una piega a una cliente e scherza con lei. Il cantante, ex concorrente di Amici, appare più magro e con le occhiaie.

Una parte dei fan ha espresso preoccupazione per lui. Altri utenti hanno avanzato ipotesi sulle cause del cambiamento. La clip è stata ripresa anche da diversi siti.

Cosa ha risposto Valerio Scanu su lavoro, studio e allenamenti

Valerio Scanu ha ammesso di essere dimagrito: «Sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa», ha scritto, aggiungendo di non credere di doversi giustificare.

Il cantante ha poi elencato i suoi impegni. Lavora tra musica, televisione e altri settori, sta prendendo una seconda laurea, balla e si allena per ore. Secondo Scanu, tutto questo gli fa consumare parecchie calorie.

Valerio Scanu ha spiegato anche le occhiaie: dorme poco per riuscire a fare tutto. Le sue parole sono: «Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie».

Il grazie ai fan e il messaggio a chi ha fatto illazioni

Valerio Scanu ha ringraziato «di cuore» chi si è preoccupato sinceramente per lui. A chi ha fatto illazioni e sentenze sulla vita altrui ha detto con tono netto di non disturbare nessuno e ha chiesto di fare lo stesso.

Il cantante ha scherzato anche sul video, spiegando di avere un’amica che fa video di lui e che, a suo dire, non sono venuti bene. Il tono della replica, nel complesso, è quello di chi vuole chiudere la discussione.

Domande frequenti Come sta Valerio Scanu? Valerio Scanu ha detto di stare bene. Lo ha scritto in una storia su Instagram, dopo la preoccupazione di una parte dei fan per un video virale girato nel suo salone da parrucchiere. Perché Valerio Scanu è dimagrito? Valerio Scanu ha ammesso di essere dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa. Secondo lui, tra lavoro in musica e televisione, seconda laurea, ballo e allenamenti di ore, consuma parecchie calorie. Perché Valerio Scanu ha le occhiaie? Valerio Scanu ha spiegato di dormire poco per riuscire a fare tutto. Le sue parole sono: «Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie». Cosa mostra il video virale di Valerio Scanu nel salone? Nel video Valerio Scanu fa una piega a una cliente e scherza con lei. Il cantante appare più magro e con le occhiaie, e la clip è stata ripresa anche da diversi siti.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia · Mediaset Infinity · Gossip e TV · Zazoom Social News