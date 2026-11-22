di Redazione ZON

In sintesi. Giorgia Palmas, showgirl di 44 anni, e Filippo Magnini aspettano un maschio, la cui nascita è prevista per marzo 2027. Giorgia Palmas ha raccontato nel podcast Mum Impossible di aver attribuito il ritardo del ciclo, 11 giorni nell’estate 2026, alla perimenopausa, prima di scoprire la gravidanza.

I punti chiave Giorgia Palmas ha 44 anni e aspetta un maschio, la cui nascita è prevista per marzo 2027.

Giorgia Palmas ha accumulato 11 giorni di ritardo del ciclo nell’estate 2026 e lo ha attribuito alla perimenopausa.

Giorgia Palmas ha chiesto alla madre di comprarle un test di gravidanza.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano cercato un terzo figlio nel 2024, senza riuscirci.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scoperto in diretta a Verissimo che il bambino è un maschio.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avranno un altro figlio: un maschio atteso per marzo 2027. La showgirl, 44 anni, ha raccontato a Mum Impossible di aver scambiato la gravidanza per perimenopausa.

Come Giorgia Palmas ha capito di aspettare un bambino dopo 11 giorni di ritardo

Nell’estate 2026 Giorgia Palmas ha avuto un ritardo del ciclo. Nel podcast Mum Impossible ha spiegato di aver pensato a un segnale di perimenopausa, cioè la fase di transizione biologica che precede la menopausa.

«Quando io ho avuto questo ritardo ho pensato: “44 anni… sarà un avviso di perimenopausa, ci sta”»

Giorgia Palmas ha detto di aver accumulato 11 giorni di ritardo mentre rifletteva su questo passaggio della vita. A quel punto ha chiesto aiuto alla madre.

«Comprami un test. Il discorso è che lunedì chiamo la dottoressa, mi dirà che lo devo fare per prassi e io le dirò che l’ho già fatto»

Il tentativo di due anni prima e la serenità della coppia

Giorgia Palmas ha raccontato che lei e Filippo Magnini avevano già cercato un terzo figlio due anni prima, quindi nel 2024. Il tentativo non era andato a buon fine e la coppia aveva accettato l’esito con serenità.

«Non è successo, evidentemente non era destino, ma eravamo felici, avevamo il nostro equilibrio, la nostra famiglia, le ragazze stupende»

Secondo il racconto di Giorgia Palmas, la coppia si era detta che un figlio sarebbe stato una gioia enorme, ma aveva smesso di aspettarselo. Poi, nell’estate 2026, la situazione è cambiata.

Cosa si sa del bambino in arrivo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato la gravidanza sui social nell’estate 2026. Nella trasmissione Verissimo la coppia ha scoperto in diretta che il bambino è un maschio.

Il piccolo nascerà a marzo 2027. Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è il secondo figlio insieme, sei anni dopo la nascita della figlia Mia nel 2020.

I genitori non hanno ancora scelto il nome del bambino. Hanno tempo fino alla nascita per decidere.

Domande frequenti Giorgia Palmas è incinta? Sì. Giorgia Palmas, 44 anni, aspetta un maschio con Filippo Magnini. La coppia ha annunciato la gravidanza sui social nell’estate 2026 e la nascita è prevista per marzo 2027. Quando nasce il figlio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini? Il bambino di Giorgia Palmas e Filippo Magnini nascerà a marzo 2027. È un maschio, come la coppia ha scoperto in diretta nella trasmissione Verissimo. Perché Giorgia Palmas pensava alla perimenopausa? Nell’estate 2026 Giorgia Palmas ha avuto un ritardo del ciclo di 11 giorni. Avendo 44 anni, ha pensato a un segnale di perimenopausa, la fase di transizione biologica che precede la menopausa, e ha chiesto alla madre di comprarle un test. Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano già cercato un figlio? Sì. Giorgia Palmas ha raccontato che lei e Filippo Magnini avevano cercato un terzo figlio nel 2024, ma non era successo. La coppia aveva accettato l’esito con serenità. Come si chiamerà il figlio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini? Il nome non è ancora stato scelto. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno tempo fino alla nascita, prevista per marzo 2027, per decidere.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia