di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 22 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3 Report, condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, propone cinque inchieste: soccorsi nel Mediterraneo, cortile di Giulietta a Verona a pagamento, campagna contro Giangaetano Bellavia, gara Ismea da tre milioni di euro e dossier a Genova.

I punti chiave Report va in onda domenica 22 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3 con cinque inchieste.

L’inchiesta “Il leone e la gazzella” parte dal dato di oltre mille persone morte dall’inizio del 2026 lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

Il cortile di Giulietta a Verona riceve circa un milione di visitatori ogni anno ed è a pagamento dalla primavera 2026.

La società Italica Solution di Martin Avaro ha vinto una gara da tre milioni di euro bandita da Ismea.

La puntata del 22 novembre 2026 fa parte della prima stagione di Report dopo l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci.

Attenzione: spoiler. Domenica 22 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3 Report propone cinque inchieste, dai soccorsi nel Mediterraneo al cortile di Giulietta a Verona diventato a pagamento.

La puntata è condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Le inchieste in scaletta sono firmate da diverse squadre di giornalisti.

Una nave ong davanti alla motovedetta libica nel Mediterraneo centrale

Dall’inizio del 2026 oltre mille persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Da questo dato parte “Il leone e la gazzella”, firmato da Rosamaria Aquino con Samuele Damilano e Norma Ferrara.

Il servizio segue le attività di una nave ong impegnata nei soccorsi. L’imbarcazione deve confrontarsi con una motovedetta della milizia libica che vuole intercettare i migranti.

Il reportage sale anche a bordo di un aereo pattugliatore per ricostruire il ruolo di Frontex e degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni. Resta aperta la domanda sulla sicurezza della Libia per chi viene riportato sulle sue coste.

Il cortile di Romeo e Giulietta a Verona si paga dalla primavera 2026

“La città dell’amore” porta Walter Molino e Celeste Gonano a Verona. Il cortile legato alla storia di Romeo e Giulietta riceve circa un milione di visitatori ogni anno ed è diventato a pagamento dalla primavera 2026.

La scelta è motivata ufficialmente da esigenze di sicurezza. È arrivata dopo anni di discussioni e dopo un accordo tra pubblico e privati.

L’inchiesta prova a chiarire come funziona quell’intesa e quali interessi economici ci sono dietro.

Le altre tre inchieste riguardano dossier, appalti pubblici e giornalisti

Il quadro completo della serata, con autori e temi, è nella tabella.

Inchiesta Autori Tema Il leone e la gazzella Rosamaria Aquino, Samuele Damilano, Norma Ferrara Soccorsi nel Mediterraneo e ruolo di Frontex La città dell’amore Walter Molino, Celeste Gonano Il cortile di Giulietta a Verona a pagamento Il consulente nel mirino Giorgio Mottola, Greta Orsi Campagna mediatica contro Giangaetano Bellavia Ancora tu Luca Bertazzoni, Samuele Damilano Gara da tre milioni di euro bandita da Ismea Ombre sotto la lanterna Luca Chianca, Alessia Marzi Il caso dei dossier a Genova

In “Il consulente nel mirino” Giorgio Mottola ricostruisce la campagna avviata a inizio 2026 dai giornali del gruppo Angelucci contro Giangaetano Bellavia, consulente storico della Procura di Milano e collaboratore di Report. Le accuse pubblicate parlavano di attività di dossieraggio.

In “Ancora tu” Luca Bertazzoni e Samuele Damilano seguono Martin Avaro, già militante di Forza Nuova e oggi imprenditore con rapporti con Fratelli d’Italia. La sua società Italica Solution ha vinto una gara da tre milioni di euro bandita da Ismea, ente pubblico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura. Il servizio affronta anche il ritorno di Paolo Signorelli come portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, dopo le dimissioni di due anni fa.

“Ombre sotto la lanterna” torna sul caso esploso a Genova nel marzo 2026. Secondo quanto ricostruito, l’ufficio stampa della presidenza regionale guidata da Marco Bucci avrebbe preparato dossier su alcuni giornalisti del Secolo XIX.

La stagione di Report è la prima senza Sigfrido Ranucci

La puntata del 22 novembre 2026 fa parte della nuova stagione di Report su Rai 3, la prima dopo l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci. Il programma era già andato in onda il 15 novembre 2026 con Gaza, la bonifica di Bagnoli in vista dell’America’s Cup, l’industria alimentare e le università telematiche.

Domande frequenti A che ora va in onda Report il 22 novembre 2026? Report va in onda domenica 22 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3. La puntata è condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Quali inchieste ci sono nella puntata di Report del 22 novembre 2026? Report propone cinque inchieste: “Il leone e la gazzella” sui soccorsi nel Mediterraneo, “La città dell’amore” sul cortile di Giulietta a Verona, “Il consulente nel mirino” su Giangaetano Bellavia, “Ancora tu” su una gara da tre milioni di euro bandita da Ismea e “Ombre sotto la lanterna” sui dossier a Genova. Il cortile di Giulietta a Verona è a pagamento? Sì, il cortile legato alla storia di Romeo e Giulietta a Verona è a pagamento dalla primavera 2026. La scelta è motivata ufficialmente da esigenze di sicurezza ed è arrivata dopo anni di discussioni e dopo un accordo tra pubblico e privati. Il cortile riceve circa un milione di visitatori ogni anno. Chi è Giangaetano Bellavia? Giangaetano Bellavia è consulente storico della Procura di Milano e collaboratore di Report. Report ricostruisce la campagna avviata a inizio 2026 contro di lui dai giornali del gruppo Angelucci, che hanno pubblicato accuse di attività di dossieraggio.

Fonte: Zazoom Social News · Today