Alex Belli, lo sfogo su Instagram dopo lo scontro con Roncaccia al Gf Vip 9

di Redazione ZON

In sintesi. Dopo la diretta del Gf Vip 9 del 13 novembre 2026, l’attore Alex Belli ha pubblicato un messaggio su Instagram. Belli scrive di aver dovuto giustificare il ruolo di chef del Bistrot Gourmet, che gli era stato affidato, dopo lo scontro con Roncaccia e il richiamo di Ilary Blasi. Il messaggio si chiude con «GAME OVER».

I punti chiave Alex Belli ha pubblicato su Instagram uno sfogo dopo la diretta del Gf Vip 9 del 13 novembre 2026.

Il Bistrot Gourmet è un nuovo spazio del Gf Vip 9, nato dove si trovava il vecchio Localino, e Alex Belli lo guida come chef.

Per Alex Belli, la discussione in cucina è stata il secondo duro scontro con Roncaccia.

Nella diretta del 13 novembre 2026 Ilary Blasi ha fatto notare ad Alex Belli di essere stato un po’ esagerato nelle sue reazioni.

Nel messaggio Alex Belli chiama «L’OBLIO» la sua «ultima portata» e conclude con «GAME OVER».

Dopo la diretta del Gf Vip 9 del 13 novembre 2026, Alex Belli ha pubblicato su Instagram uno sfogo: si è ritrovato a giustificare il ruolo di chef del Bistrot Gourmet che gli era stato affidato.

Che cos’è il Bistrot Gourmet del Gf Vip 9

Il Bistrot Gourmet è un nuovo spazio del Gf Vip 9, nato dove si trovava il vecchio Localino. Alex Belli lo guida come chef, un ruolo inedito che ricopre dopo la sua eliminazione dal reality.

La brigata di cucina è formata dai concorrenti del programma. Come ospiti hanno partecipato le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, insieme agli ex concorrenti.

Perché Alex Belli e Roncaccia hanno litigato in cucina

Il primo servizio del Bistrot Gourmet è stato turbolento. Alex Belli ha preso molto sul serio la parte, vestendo i panni dell’executive chef e replicando le dinamiche esasperate di alcune cucine televisive.

Roncaccia non voleva sottostare agli ordini dello chef, e ne è nata una discussione accesa. Per Belli è stato il secondo duro scontro con Roncaccia.

Cosa ha detto Ilary Blasi ad Alex Belli in diretta

Nella diretta del 13 novembre 2026 il litigio è tornato al centro della discussione. Ilary Blasi ha fatto notare a Belli di essere stato un po’ esagerato nelle sue reazioni.

Belli ha risposto che si trattava di una parte recitata. Secondo l’attore, Roncaccia avrebbe dovuto stare al gioco invece di andarsene.

Cosa scrive Alex Belli nel messaggio dopo la diretta

Finita la diretta, Belli ha affidato a Instagram la sua versione. Nel messaggio scrive di essere tornato «per costruire qualcosa» e per trasformare un branco di «cavallette» in una brigata.

«E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato. NO. THIS IS NOT MY GAME.»

L’attore precisa di non rinnegare ciò che ha dato e di non cancellare ciò che ha vissuto. Parla però di un confine sottile tra stare al gioco e perdere il senso del gioco stesso.

Il messaggio si chiude con un riferimento alla cucina: Belli scrive che quella sera serve la sua «ultima portata», che chiama «L’OBLIO». Aggiunge che non è l’oblio a inghiottire lui, ma lui a scegliere di lasciare tutto questo.

«Il sipario cala. E questa volta non c’è nessun TO BE CONTINUED. GAME OVER.»

Domande frequenti Cosa ha scritto Alex Belli su Instagram dopo il Gf Vip 9? Dopo la diretta del Gf Vip 9 del 13 novembre 2026, Alex Belli ha scritto di essersi ritrovato a giustificare un ruolo che gli era stato affidato, con la frase «NO. THIS IS NOT MY GAME». Ha aggiunto che quella sera serve la sua «ultima portata», chiamata «L’OBLIO», e ha chiuso il messaggio con «GAME OVER». Cos’è il Bistrot Gourmet del Gf Vip 9? Il Bistrot Gourmet è un nuovo spazio del Gf Vip 9, nato dove si trovava il vecchio Localino. Alex Belli lo guida come chef, un ruolo inedito, e la brigata di cucina è formata dai concorrenti del programma. Perché Alex Belli e Roncaccia hanno litigato al Gf Vip 9? Durante il primo servizio del Bistrot Gourmet, Alex Belli ha preso molto sul serio il ruolo di executive chef. Roncaccia non voleva sottostare agli ordini dello chef e ne è nata una discussione accesa, che per Belli è stata il secondo duro scontro con Roncaccia. Cosa ha detto Ilary Blasi ad Alex Belli in diretta? Nella diretta del 13 novembre 2026 Ilary Blasi ha fatto notare ad Alex Belli di essere stato un po’ esagerato nelle sue reazioni. Belli ha risposto che si trattava di una parte recitata e che Roncaccia avrebbe dovuto stare al gioco invece di andarsene.

Fonte: Isa e Chia