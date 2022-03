Russia-Ucraina: catturata una super spia di Putin

Nella guerra tra Russia e Ucraina, è stata catturata una super spia di Putin. L’uomo è stato prelevato in abiti “informali” dalla sua tana

La guerra tra Russia e Ucraina si intensifica. Vladimir Putin è sotto minaccia, e deve stare attento a chi trama alle sue spalle. Dopo quasi un mese di guerra sono molti i soldati russi presi in ostaggio dall’esercito di Kiev. Tra questi c’è Koshel Alexander Olegovich. Un uomo che ha un ruolo ben preciso, ovvero quello di super-spia per quel che riguarda l’ambiente ucraino.

Il 39enne non aveva più contatti con i servizi segreti da un po’ di tempo, e si credeva morto. Invece, è di oggi la notizia che proprio quest’ultimo è stato catturato dagli ucraini. A destare scalpore, più che la notizia in sé, è il modo in cui è stato preso. Infatti, gli ucraini hanno trovato Olegovich in calze e mutande. Secondo i media locali, il tenente colonnello aveva indosso “biancheria intima e calzini“. Gli stessi soldati ucraini gli hanno poi fornito gli abiti necessari per la foto di riconoscimento.

La spia ricopriva un ruolo d’interesse estremo per la Russia, che ha tentato di tutto per liberarlo subito. I soldati della 128esima Brigata, che lo hanno catturato, avrebbero affermato che “nessuno è rimasto ferito nel fuoco nemico. Il prigioniero è stato portato in un posto sicuro nelle retrovie“. Inoltre la stampa ucraina rivela che Olegovich aveva mantenuto contatti diretti con Mikhail Zusko, comandante della 58a armata della Federazione russa.