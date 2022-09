I casinò online sostituiranno le sale giochi classiche?

Il gioco d’azzardo è un piacevole passatempo per dei giocatori che comporta una certa motivazione di profitto, ovviamente, ma nel frattempo i casinò online stanno superando i casinò fissi e le sale da giochi.

E lo stanno facendo in termini di popolarità e, soprattutto, di fatturato. Le migliori slot online per i clienti più esigenti sono solo una delle tante ragioni del boom dei casinò su internet.

Ma per quali ragioni proprio il settore online domina ciò che accade nell’industria del gioco d’azzardo? Non solo nel settore dei casinò, ma anche nelle scommesse sportive e persino nelle classiche lotterie? Questa guida illumina i chiari vantaggi che favoriscono ulteriormente tale sviluppo.

#1 Rispettare gli orari di apertura? Non è possibile!

In una sala da gioco sono prestabiliti degli orari di apertura. Non sono sempre aperti 24 ore su 24 perché, a seconda del paese e della regione, è necessario rispettare un orario di chiusura.

Spesso le leggi impediscono il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di sale giochi e casinò fissi.

Con i casinò online, il problema non si pone perché i server e l’offerta sono disponibili 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell’anno. A parte delle piccole eccezioni come i lavori di manutenzione.

In pratica, i giocatori possono accedere al loro conto presso il provider in qualsiasi momento che vogliono utilizzando le slot, la roulette, il blackjack e numerose altre offerte di gioco.

Naturalmente, questo vale anche per i bookmaker online.

#2 Finalmente il gioco d’azzardo anonimo

Quale cliente vuole essere visto giocare d’azzardo alla slot machine e riscuotere vincite elevate? Nelle sale da gioco affollate, i giocatori si ritrovano insieme in uno spazio molto piccolo.

C’è anche il “pericolo” teorico che i giocatori d’azzardo vengano riconosciuti e che la loro passione si diffonda tra i loro amici, familiari o colleghi di lavoro.

Non è affare di nessuno chi gioca e vince al casinò. L’anonimato è fondamentale.

È proprio qui che entrano in gioco i vantaggi di un casinò online. Solo l’operatore stesso conosce l’identità dei suoi clienti. Questo è necessario anche perché le leggi richiedono la verifica dell’età (tutela dei minori).

Inoltre, i fornitori devono assicurarsi che non ci siano intenzioni fraudolenti da parte dei clienti. Inoltre, la prevenzione delle dipendenze può essere garantita solo se i casinò su internet sono alla riconoscenza di alcuni dati dei loro clienti.

Tuttavia, tutti i dati si trovano in buone mani con i casinò online, perché per ottenere una licenza devono essere rispettati dei standard di sicurezza molto severi.

In nessun caso, tuttavia, dei conoscenti, amici o familiari del proprio giro devono scoprire quanto i giocatori d’azzardo amino giocare al casinò.

Perché questo avviene comodamente tra le proprie quattro mura e non in uno spazio parzialmente pubblico.

#3 La convenienza ha vinto

Cosa c’è di meglio per i giocatori d’azzardo che giocare alle slot online in tutta comodità? Non è necessario andare o guidare fino alla sala da giochi più vicina.

Inoltre, la stragrande maggioranza dei casinò online ha in serbo anche delle app per dei dispositivi mobili, grazie alle quali i clienti possono giocare ancora più comodamente sul proprio smartphone o tablet.

Il tema della “convenienza” comprende anche il codice di abbigliamento.

Chi vuole giocare qualche giro di roulette in un casinò di lusso è spesso costretto d` indossare un certo stile di abbigliamento.

Un operatore di gioco d’azzardo online è completamente indifferente alle condizioni in cui i clienti partecipano al gioco. Giocare alle slot e alla roulette comodamente a casa sul divano in tuta da ginnastica è realistico solo se si è clienti di un casinò su internet.

Inoltre, le vincite vengono trasferite sul proprio conto bancario. È molto più sicuro che trasferire manualmente le vincite più alte dalla sala da gioco. Convenienti sotto tutti i punti di vista: i casinò online digitali.

#4 Portafoglio al massimo livello

Prima dell’avvento trionfale dei casinò su internet, i clienti dovevano percorrere strade tortuose. Coloro che amavano giocare alle slot machine trovavano innumerevoli varianti nelle sale giochi, nelle sale da gioco e persino nei bar o nei club.

Per quanto riguarda la roulette, il poker e altri giochi di carte, invece, non c’era modo di evitare i casinò di lusso. Con tutti gli “inconvenienti” come gli orari di apertura e il codice di abbigliamento.

Il fatto è che molti giochi d’azzardo erano disponibili solo in determinati locali. Non esisteva quasi uno sportello unico per tutti i giochi d’azzardo.

Sicuramente questo è dovuto anche alla mancanza di spazio, perché i tavoli da gioco e le slot machine richiedono una certa dimensione delle sale da giochi.

Al contrario, l`unica limitazione di un operatore internet consiste nella capacità dei server. In sostanza, i clienti di un casinò ben strutturato e orientato al cliente troveranno tutte le aree di gioco su un’unica piattaforma.

Non c’è bisogno di cambiare e il gioco d’azzardo digitale offre una gamma di offerte così ampia che non sarebbe tecnicamente possibile nelle sale giochi classiche.

Quando viene introdotta al mercato una nuova slot che porta grandi emozioni, le sale da giochi devono innanzitutto procurarsi la macchina e trovare lo spazio necessario.

Gli operatori online programmano o acquistano la licenza, compreso il codice sorgente, e in breve tempo sono disponibili le rispettive slot nuove e popolari.

#5 Modalità di pagamento in base ai gusti dei clienti

I giocatori d’azzardo amano la libertà personale. Questo vale per la scelta dei giochi e, difatti, anche per i metodi di pagamento.

Nella sala da giochi classica, le macchine sono cariche di denaro a forma di monete o banconote.

Occasionalmente anche con le fiches, che vengono scambiate in anticipo con del denaro.

Per ovvi motivi i bancomat si trovano spesso direttamente nel casinò o almeno nelle sue vicinanze, ma qui quasi nulla funziona senza valuta forte.

In questo caso, le piattaforme online comportano un vantaggio decisivo rispetto alle sale da gioco fisse. Semplicemente offrono più opzioni di pagamento.

Di norma, vengono accettate le più comuni carte di credito. Oppure bonifico bancario istantaneo e addebito diretto. Spesso è possibile anche il pagamento anticipato, che ovviamente richiede una fiducia.

I ricaricabili come Paysafecard e simili sono molto diffusi. Ultimamente sempre più casinò si stanno appassionando all’integrazione delle criptovalute. Anche PayPal e modelli simili avranno un ruolo ancora più importante in futuro.

In un casinò online non è necessario portare con sé denaro in contanti. Il pagamento delle vincite avviene anche sul conto bancario o, in alternativa, sul conto PayPal o addirittura sul portafoglio Bitcoin, a seconda delle proprie esigenze ossia, delle proprie preferenze personali.

Soprattutto le diverse opzioni di pagamento promettono una libertà decisamente maggiore rispetto alle classiche sale da gioco. Le opzioni relative alle criptovalute sono molto interessanti.

In questo caso, i depositi e i prelievi sarebbero effettivamente “anonimi”. Ma qui siamo solo all’inizio dell’accettazione.

Questa è la situazione attuale

Non è un segreto che il mondo stia cambiando. Lo shopping online è tanto popolare quanto il gioco d’azzardo presso un operatore di gioco d’azzardo online.

L’aumento del fatturato degli ultimi anni dimostra in modo impressionante che i casinò online (in termini di fatturato) stanno lentamente ma inesorabilmente soppiantando la concorrenza delle sale da gioco classiche.

Questi esisteranno ancora – soprattutto i grandi fornitori come quelli di Las Vegas e simili – ma i casinò fissi più piccoli sono già sotto pressione.

Tuttavia non c`è motivo da preoccuparsi, ci sarà sempre una gamma di slot “classiche”. Solo una minoranza, perché i casinò online sono in piena espansione da anni.