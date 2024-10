M.S. Severino, orario continuato al cimitero per la commemorazione dei defunti

di Redazione ZON

Aperture straordinarie per la commemorazione dei defunti

È il dispositivo emesso dall’Amministrazione comunale per consentire ai cittadini di poter far visita ai propri cari nel corso della giornata senza interruzioni nel periodo dedicato alla solenne commemorazione dei defunti, per poi ritornare dal 4 novembre in poi all’orario predefinito (dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17).

Per quanto concerne la celebrazione eucaristiche all’interno della chiesa del cimitero, è prevista una Santa Messa in occasione di Ognissanti (alle ore 16) e tre funzioni religiose nella giornata del 2 novembre (alle 9, alle 11 ed alle 16).

«In questo particolare periodo dell’anno cresce il bisogno di raccoglimento e ricordo per i propri cari e rendere l’ingresso il luogo dove riposano accessibile per l’intera giornata è un modo per consentire a tutti di poterlo fare senza vincoli di orario», sottolinea il Sindaco Antonio Somma.

Accanto alle attività manutentive ordinarie già previste durante l’anno, sono state disposte ed eseguite in questi giorni attività aggiuntive all’interno del cimitero di Costa per assicurare un ulteriore decoro dei luoghi.

Attivazione di lampade e luci votive

Il servizio di attivazione di lampade e luci votive perenni è attivo e la pratica può essere perfezionata anche in maniera telematica accedendo on-line mediante SPID alla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.

Per le ricorrenze dell’1 e 2 novembre

Per quanto riguarda, invece, l’accensione delle lampade votive occasioni, ovvero per la ricorrenza dell’1 e 2 novembre, il servizio di prenotazione è attivo presso il cimitero comunale: le tariffe vanno da 6 a 19 euro a seconda della tipologia prescelta.