Salerno, torna “Teatrando al Quadriportico”: da venerdì 4 luglio, XV edizione tra danza, musica e spettacolo

di Redazione ZON

Anche quest’estate, il centro storico di Salerno si prepara ad accogliere una delle rassegne più attese: “Teatrando al Quadriportico”, giunta alla sua quindicesima edizione. L’evento animerà il suggestivo Quadriportico di Santa Maria delle Grazie con una serie di spettacoli gratuiti fino a esaurimento posti, regalando ai presenti serate all’insegna dell’arte e del teatro popolare.

Si parte venerdì 4 luglio con una serata d’apertura dedicata alla danza: ad aprire il sipario sarà l’associazione New Space of Dance, guidata da Francesco Boccia, che porterà in scena due intensi quadri coreografici: “Il Bosco Incantato” e “1000 Voci”. Coreografie evocative e atmosfere incantate coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza emozionale unica.

La rassegna continuerà sabato 5 luglio con la compagnia teatrale organizzatrice ’E Sceppacentrella, che porterà sul palco la commedia brillante “Due mariti per un bebè”, con la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano. Risate e colpi di scena accompagneranno la serata.

Domenica 6 luglio, sarà la volta della Compagnia Nuova Stagione GT che proporrà lo spettacolo “Vizi, sfizi e supplizi”, ispirato ai testi di Michele Sibilio. Un mix di ironia e riflessione per un’altra serata da non perdere.

La manifestazione, promossa dall’associazione Planum Montis in collaborazione con la compagnia ’E Sceppacentrella, proseguirà per tutto il mese di luglio. Un’occasione per vivere la bellezza del teatro in uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi della città.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per aggiornamenti e info, segui le pagine social ufficiali delle compagnie coinvolte.