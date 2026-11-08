Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: «Cambieranno le cifre, cambierà tutto»
In sintesi. Gerry Scotti, conduttore della Ruota della Fortuna su Canale 5, ha annunciato sabato 7 novembre 2026 che le cifre in palio cambieranno. Il conduttore non ha indicato nuovi importi né una data di partenza, e Mediaset non ha ancora formalizzato modifiche al regolamento. Il premio massimo attuale è di 200.000 euro.
I punti chiave
- Gerry Scotti ha annunciato il 7 novembre 2026 che alla Ruota della Fortuna cambieranno le cifre in palio.
- Gerry Scotti non ha indicato né i nuovi importi né una data di partenza delle modifiche.
- Mediaset non ha ancora formalizzato alcuna modifica al regolamento della Ruota della Fortuna.
- Il premio massimo attuale della Ruota della Fortuna è di 200.000 euro, in palio alla Ruota delle Meraviglie in 60 secondi su tre frasi.
- La Ruota della Fortuna va in onda ogni giorno alle 20.35 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Gerry Scotti ha annunciato che alla Ruota della Fortuna cambieranno le cifre in palio. Lo ha detto sabato 7 novembre 2026, durante la puntata del game show di Canale 5.
La frase pronunciata dal conduttore è questa:
«Presto grandi novità sulla Ruota, cambieranno le cifre, cambierà tutto»
Cosa cambia per chi gioca alla Ruota della Fortuna
L’unico elemento confermato dalle parole di Gerry Scotti riguarda le cifre destinate ai concorrenti. Il conduttore non ha indicato nuovi importi né una data di partenza.
Mediaset non ha ancora formalizzato alcuna modifica al regolamento della Ruota della Fortuna. Anche le modalità per candidarsi al programma restano quelle consuete di selezione televisiva.
Oggi ogni sera sfidano la ruota tre concorrenti, accanto a Gerry Scotti c’è Samira Lui e in studio suona una band dal vivo. La ruota ha 24 spicchi colorati.
Tra le manche speciali ci sono la Mistero, la Express e La Ruota del Tempo, dedicata a eventi storici.
Il premio massimo oggi è di 200.000 euro
Il campione di puntata arriva alla Ruota delle Meraviglie. Ha 60 secondi per risolvere tre frasi e può vincere fino a 200.000 euro.
Il campione Marco, di San Cesareo sul Panaro, ha accumulato 50.100 euro in tre serate. Non è riuscito a completare la scalata finale sui tre tabelloni.
La Ruota della Fortuna va in onda tutti i giorni alle 20.35 su Canale 5. Si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.
Perché l’annuncio pesa nella sfida con Affari Tuoi
La Ruota della Fortuna si confronta ogni sera nell’access prime time con Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Per questo ogni novità sui premi viene letta anche in chiave di strategia televisiva.
Ritoccare le cifre potrebbe servire a rendere le partite più coinvolgenti e a rafforzare l’attenzione del pubblico. Si tratta però di una lettura, non di un dato.
Non è confermato che i cambiamenti siano legati alla concorrenza con Rai 1. Per conoscere le nuove regole bisognerà attendere ulteriori comunicazioni.
Domande frequenti
Cosa cambia alla Ruota della Fortuna?
Gerry Scotti ha annunciato il 7 novembre 2026 che alla Ruota della Fortuna cambieranno le cifre in palio. Nella sua frase ha detto: «cambieranno le cifre, cambierà tutto». Non ha però specificato quali modifiche saranno introdotte.
Quando cambiano le cifre della Ruota della Fortuna?
Non esiste una data. Gerry Scotti ha parlato di «grandi novità» in arrivo, senza indicare quando partiranno né quali saranno i nuovi importi. Mediaset non ha ancora formalizzato alcuna modifica al regolamento.
Qual è il premio massimo della Ruota della Fortuna?
Il premio massimo attuale è di 200.000 euro. Il campione di puntata lo può vincere alla Ruota delle Meraviglie, dove ha 60 secondi per risolvere tre frasi.
A che ora va in onda la Ruota della Fortuna?
La Ruota della Fortuna va in onda tutti i giorni alle 20.35 su Canale 5. Si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.
Contro quale programma va in onda la Ruota della Fortuna?
La Ruota della Fortuna di Canale 5 si confronta ogni sera nell’access prime time con Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.
Immagine di repertorio
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