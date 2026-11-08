Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: «Cambieranno le cifre, cambierà tutto»

In sintesi. Gerry Scotti, conduttore della Ruota della Fortuna su Canale 5, ha annunciato sabato 7 novembre 2026 che le cifre in palio cambieranno. Il conduttore non ha indicato nuovi importi né una data di partenza, e Mediaset non ha ancora formalizzato modifiche al regolamento. Il premio massimo attuale è di 200.000 euro.