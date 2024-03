L’Isola dei Famosi 2024 al via lunedì 8 aprile

di Riccardo Manfredelli

Prenderà il via lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: alla conduzione Vladimir Luxuria subentra a Ilary Blasi. Nuovi sono anche gli opinionisti, Sonia Bruganelli (che ha ricoperto lo stesso ruolo già al Grande Fratello Vip) e Dario Maltese, giornalista del Tg5 attraverso il quale Mediaset vuole riproporre la formula già sperimentata quest’anno con il Grande Fratello, dove abbiamo visto l’anchorwoman Cesara Buonamici vestire gli inediti panni di opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini.

Seguirà da vicino le vicissitudini dei naufraghi dell’Isola dei Famosi come inviata a Cayo Cochinos, Elenoire Casalegno, unica donna nella storia dell’adventure-reality, insieme alla stessa Luxuria oggi promossa ad un ruolo di primo piano per lei inedito, a ricoprire questo ruolo.

“L’Isola dei Famosi 2024”: i concorrenti in pole

In vista del debutto, resta da comporsi il cast dei naufraghi: mentre scriviamo, sembrano ad un passo dall’imbarco – tra gli altri – l’ex giudice di Masterchef e musicista Joe Bastianich, il ballerino Samuel Peron (già maestro di Ballando con le stelle), la showgirl Matilde Brandi, la fu attrice hard Selen e l’ex inviato di Striscia la notizia, famoso per i suoi servizi a sostegno dei diritti degli animali, Edoardo Stoppa.

In Spagna debutta la prima conduttrice creata con l’AI

Se in Italia l’attenzione degli addetti ai lavori è tutta per il passaggio di consegne tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, alla prima da conduttrice tout-court se si esclude l’esperienza su Deejay Tv alla guida de “L’Isola di Adamo ed Eva – Alle origini dell’amore” del 2015, che tuttavia non era in diretta, in Spagna stanno già testando la possibilità di fare a meno di conduttori e conduttrici in carne ed ossa. La striscia quotidiana dedicata alle avventure dei naufraghi di Superviventes (versione iberica dell’Isola dei Famosi) sarà infatti condotta da Alba Renai, modella, star dei social e presentatrice creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, dalla divisione innovazione di BE A LION, società che fa capo proprio a Mediaset España.